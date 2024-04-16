Prefeitura do ES abre novo concurso público com 39 vagas

Atualização
25/04/2024 - 2:21
A Prefeitura de Presidente Kennedy e o Instituto Secplan suspenderam temporariamente a abertura das inscrições do concurso público com 39 vagas. O texto foi atualizado.
A Prefeitura de Presidente Kennedy, município que fica no Sul do Espírito Santo, vai abrir concurso público com 39 vagas para cargos de nível médio, técnico e superior. O edital de abertura do certame chegou a ser publicado pelo município, mas está temporariamente suspenso. A informação é de que o cronogama vai precisar passar por ajustes.
A remuneração varia de R$ 1.404 a R$ 5.959, conforme a função, a escolaridade e a carga horária. Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva.
Para mais informações sobre o concurso, acesse o site do Instituto Nacional de Seleções, Concursos e Planejamento (Secplan).
A taxa de participação é de R$ 85 para os postos de nível médio e técnico e de R$ 95 para quem tem o nível superior. Os candidatos desempregados ou membros de família de baixa renda e doadores de medula óssea têm direito à isenção do valor.
O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos. Os inscritos para os cargos de nível superior farão ainda avaliação de títulos.
A validade do processo seletivo será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme a necessidade da prefeitura.
Confira as vagas e os salários
- NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
- Auditor fiscal (1 vaga; R$ 1.525,10)
- Fiscal administrativo de obras e posturas (1 vaga; R$ 1.525,10)
- Fiscal de postura (1 vaga; R$ 3.042)
- Orientador social (2 vagas; R$ 1.404,33)
- NÍVEL SUPERIOR
- Advogado (1 vaga; R$ 4.388,18)
- Assistente social (3 vagas; R$ 5.850,90)
- Auditor municipal - controladoria (1 vaga; R$ 4.765,56)
- Contador (3 vagas; R$ 5.959,54)
- Engenheiro civil (1 vaga; R$ 5.959,54)
- Estatístico (1 vaga; R$ 2.925,48)
- Fiscal ambiental (1 vaga; R$ 2.393,85)
- Fiscal da receita (1 vaga; R$ 3.510,56)
- Fiscal em saúde (1 vaga; R$ 1.525,10)
- Pedagogo (2 vagas; R$ 3.354,65)
- Professor MAMPA Séries Iniciais do Ensino Fundamental (3 vagas; R$ 2.886,38)
- Professor MAMPA Educação Infantil - 25 horas (1 vaga; R$ 2.886,38)
- Professor MAMPA Educação Infantil - 40 horas (2 vagas; R$ 4.618,20)
- Professor MAMPP Pedagogo (1 vaga; R$ 2.886,38)
- Professor MAMPB Artes (1 vaga; R$ 2.886,38)
- Professor MAMPB Ciências (1 vaga; R$ 2.886,38)
- Professor MAMPB Educação Física (1 vaga; R$ 2.886,38)
- Professor MAMPB Geografia (1 vaga; R$ 2.886,38)
- Professor MAMPB Inglês (1 vaga; R$ 2.886,38)
- Professor MAMPB Língua Portuguesa (1 vaga; R$ 2.886,38)
- Professor MAMPB Matemática (1 vaga; R$ 2.886,38)
- Psicólogo (3 vagas; R$ 5.850,90)
- Sociólogo (1 vaga; R$ 2.925,48)
- Terapeuta ocupacional (1 vaga; R$ 5.850,96)