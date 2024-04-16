Prefeitura do ES abre novo concurso público com 39 vagas

Fachada da Prefeitura e Câmara Municipal de Presidente Kennedy Crédito: Edson Chagas

Atualização A Prefeitura de Presidente Kennedy e o Instituto Secplan suspenderam temporariamente a abertura das inscrições do concurso público com 39 vagas. O texto foi atualizado.

Prefeitura de Presidente Kennedy , município que fica no Sul do Espírito Santo, vai abrir concurso público com 39 vagas para cargos de nível médio, técnico e superior. O edital de abertura do certame chegou a ser publicado pelo município, mas está temporariamente suspenso. A informação é de que o cronogama vai precisar passar por ajustes.

A remuneração varia de R$ 1.404 a R$ 5.959, conforme a função, a escolaridade e a carga horária. Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva.

A taxa de participação é de R$ 85 para os postos de nível médio e técnico e de R$ 95 para quem tem o nível superior. Os candidatos desempregados ou membros de família de baixa renda e doadores de medula óssea têm direito à isenção do valor.

O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos. Os inscritos para os cargos de nível superior farão ainda avaliação de títulos.

A validade do processo seletivo será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme a necessidade da prefeitura.

Confira as vagas e os salários

NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO

Auditor fiscal (1 vaga; R$ 1.525,10)

Fiscal administrativo de obras e posturas (1 vaga; R$ 1.525,10)

Fiscal de postura (1 vaga; R$ 3.042)

Orientador social (2 vagas; R$ 1.404,33)