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Sul do Estado

Prefeitura do ES abre novo concurso público com 39 vagas

Remuneração varia de R$ 1.404 a R$ 5.959, conforme a função, a escolaridade e a carga horária. Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva

Publicado em 16 de Abril de 2024 às 12:02

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 abr 2024 às 12:02
Fachada da Prefeitura e Câmara Municipal de Presidente Kennedy
Fachada da Prefeitura e Câmara Municipal de Presidente Kennedy Crédito: Edson Chagas

Atualização

25/04/2024 - 2:21
A Prefeitura de Presidente Kennedy e o Instituto Secplan suspenderam temporariamente a abertura das inscrições do concurso público com 39 vagas.  O texto foi atualizado. 
Prefeitura de Presidente Kennedy, município que fica no Sul do Espírito Santo, vai abrir concurso público com 39 vagas para cargos de nível médio, técnico e superior. O edital de abertura do certame chegou a ser publicado pelo município, mas está temporariamente suspenso. A informação é de que o cronogama vai precisar passar por ajustes. 
A remuneração varia de R$ 1.404 a R$ 5.959, conforme a função, a escolaridade e a carga horária. Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva.
Para mais informações sobre o concurso, acesse o site do Instituto Nacional de Seleções, Concursos e Planejamento (Secplan). 
A taxa de participação é de R$ 85 para os postos de nível médio e técnico e de R$ 95 para quem tem o nível superior. Os candidatos desempregados ou membros de família de baixa renda e doadores de medula óssea têm direito à isenção do valor.
O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos. Os inscritos para os cargos de nível superior farão ainda avaliação de títulos.
A validade do  processo seletivo será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme a necessidade da prefeitura. 

Confira as vagas e os salários

  • NÍVEL MÉDIO  E TÉCNICO
  • Auditor fiscal (1 vaga; R$ 1.525,10)
  • Fiscal administrativo de obras e posturas (1 vaga; R$ 1.525,10)
  • Fiscal de postura (1 vaga; R$ 3.042)
  • Orientador social (2 vagas; R$ 1.404,33)
  • NÍVEL SUPERIOR
  • Advogado (1 vaga; R$ 4.388,18)
  • Assistente social (3 vagas; R$ 5.850,90)
  • Auditor municipal - controladoria (1 vaga; R$ 4.765,56)
  • Contador (3 vagas; R$ 5.959,54)
  • Engenheiro civil (1 vaga; R$ 5.959,54)
  • Estatístico (1 vaga; R$ 2.925,48)
  • Fiscal ambiental (1 vaga; R$ 2.393,85)
  • Fiscal da receita (1 vaga; R$ 3.510,56)
  • Fiscal em saúde (1 vaga; R$ 1.525,10)
  • Pedagogo (2 vagas; R$ 3.354,65)
  • Professor MAMPA Séries Iniciais do Ensino Fundamental (3 vagas; R$ 2.886,38)
  • Professor MAMPA Educação Infantil - 25 horas (1 vaga; R$ 2.886,38)
  • Professor MAMPA Educação Infantil - 40 horas (2 vagas; R$ 4.618,20)
  • Professor MAMPP Pedagogo (1 vaga; R$ 2.886,38)
  • Professor MAMPB Artes (1 vaga; R$ 2.886,38)
  • Professor MAMPB Ciências (1 vaga; R$ 2.886,38)
  • Professor MAMPB Educação Física (1 vaga; R$ 2.886,38)
  • Professor MAMPB Geografia (1 vaga; R$ 2.886,38)
  • Professor MAMPB Inglês (1 vaga; R$ 2.886,38)
  • Professor MAMPB Língua Portuguesa (1 vaga; R$ 2.886,38)
  • Professor MAMPB Matemática (1 vaga; R$ 2.886,38)
  • Psicólogo (3 vagas; R$ 5.850,90)
  • Sociólogo (1 vaga; R$ 2.925,48)
  • Terapeuta ocupacional (1 vaga; R$ 5.850,96)

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