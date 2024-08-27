Prefeitura do ES abre concurso público com mais de 180 vagas

Prefeitura de Santa Leopoldina contrata novos servidores Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Santa Leopoldina, município que fica na região Serrana do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso público que visa preencher 186 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os profissionais de níveis fundamental, médio e superior vão ocupar cargos efetivos.

O salário dos aprovados varia de R$ 1.477,23 a R$ 2.117,02, referente a jornada de trabalho de 25 ou 40 horas semanais ou em plantão de 12 horas.

As inscrições podem ser feitas até as 12 horas do dia 25 de setembro de 2024, da Objetiva Concursos , empresa responsável pelo certame. A taxa de participação varia de R$ 70 a R$ 110.

Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e pertencente à família de baixa renda; e doadores de medula óssea. As solicitações devem ser feitas até as 12 horas do dia 28 de agosto.

O concurso contará com prova objetiva e prova de produção escrita previstas para serem aplicadas no dia 20 de outubro de 2024, prova prática e prova de títulos. A validade do certame será de dois anos, podendo ser prorrogada uma vez, por igual período.

Confira as vagas

Administrador (1)

Agente administrativo (4)

Agente de serviços gerais (9)

Agente de transporte escolar (1)

Agente municipal de fiscalização (3)

Agente municipal de ouvidoria (1)

Arquiteto (1)

Assistente social (cadastro)

Assistente social educacional (1)

Atendente (1)

Auditor interno (Administração/Ciências Contábeis/Economia) (cadastro)

Auditor interno (Direito) (1)

Auditor interno (Engenharia Civil/Arquitetura) (1)

Auxiliar de consultório odontológico (1)

Auxiliar de farmácia (1)

Auxiliar de secretaria escolar (2)

Auxiliar de serviços educacionais (20)

Auxiliar de serviços gerais (23)

Biólogo (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Cirurgião dentista (1)

Contador (cadastro)

Coveiro (1)

Educador social (2)

Eletricista (1)

Enfermeiro (1)

Engenheiro agrônomo (1)

Engenheiro civil (2)

Engenheiro de segurança do trabalho (2)

Escriturário (2)

Farmacêutico (1)

Fiscal de tributos (cadastro)

Fisioterapeuta (cadastro)

Gari (2)

Guarda escolar (2)

Mecânico (1)

Médico plantonista cardiologista (1)

Médico plantonista clínico geral (1)

Médico plantonista dermatologista (1)

Médico plantonista do trabalho (1)

Médico plantonista endocrinologista (1)

Médico plantonista gastroenterologista (1)

Médico plantonista ginecologista (1)

Médico plantonista obstetra (1)

Médico plantonista pediatra (1)

Motorista (16)

Nutricionista (2)

Oficial administrativo (4)

Operador de máquinas pesadas (4)

Operador de motoniveladora (2)

Operador de retroescavadeira (2)

Operário (10)

Pedreiro (2)

Pintor (2)

Procurador municipal (2)

Professor MAMPA - Anos Iniciais (8)

Professor MAMPA - Educação Infantil (3)

Professor MAMPB - Arte (2)

Professor MAMPB - Educação Física (2)

Professor MAMPB - Ensino Religioso (1)

Professor MAMPP - Supervisão Escolar (3)

Psicólogo (4)

Psicólogo educacional (1)

Soldador (1)

Técnico agrícola (2)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico em edificações (1)

Técnico em informática (2)

Técnico em saneamento básico (1)

Técnico em vigilância sanitária (1)

Topógrafo (1)

Trabalhador braçal (2)

Veterinário (1)

Vigia (2)