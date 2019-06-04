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Saúde

Prefeitura de Vitória prepara concurso com salário de R$ 7 mil

Oferta será de 162 vagas, distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade; edital previsto para este ano

Publicado em 04 de Junho de 2019 às 14:24

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 jun 2019 às 14:24
Prefeitura de Vitória vai contratar profissionais da área da Saúde Crédito: Chico Guedes
A Prefeitura de Vitória, Capital do Espírito Santo, vai abrir concurso público na área da Saúde com 162 vagas ainda este ano. As oportunidades serão distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade e a remuneração pode chegar a R$ 7.958,62. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
> Prefeitura de Vila Velha prepara concurso com 1.500 vagas
A empresa que ficará responsável pelo processo seletivo, no entanto, já foi contratada e será o Instituto AOCP, a mesma organizadora dos concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.
De acordo com informações da prefeitura, ainda não há previsão para a publicação do edital de abertura do certame. Entretanto, o contrato assinado com o Instituto prevê a divulgação das regras ainda este mês. Ainda conforme com cronograma, as inscrições estão previstas para junho e as provas em julho.
> Prefeitura de Vitória reabre inscrições para engenheiro e veterinário
A seleção contará com provas objetivas e de títulos.
Prefeitura de Vitória prepara concurso com salário de 7 mil reais
OS CARGOS
Nível fundamental
Auxiliar de consultório dentário / 40H
Remuneração: R$ 1.430,90
Vagas: 4
Auxiliar de enfermagem / 40h
Remuneração: R$ 1.430,90
Vagas: 12
Auxiliar laboratório / 40h
Remuneração: R$ 1.430,90
Vagas: 12
Auxiliar de prótese dentária / 40h
Remuneração: R$ 1.430,90
Vaga: 1
Auxiliar veterinária /40h
Remuneração: R$ 1.238,01
Vagas: 3
Agente comunitário de saúde / 40h
Remuneração: R$ 1.376,41
Vagas: 6
Agente de combate a endemias / 40h
Remuneração: R$ 1.238,01
Vagas: 3
Nível médio e técnico
Assistente de farmácia/40h
Remuneração: R$ 1.978,96
Vagas: 3
Técnico de enfermagem/30h
Remuneração: R$ 1.586,34
Vagas: 2
Técnico de enfermagem / 40h
Remuneração: R$ 1.978,96
Vaga: 1
Técnico de laboratório / 40h
Remuneração: R$ 1.978,96
Vagas: 3
Técnico de prótese dentária / 40h
Remuneração: R$ 1.978,96
Vaga: 1
Técnico em higiene dentária / 40h
Remuneração: R$ 1.978,96
Vaga: 1
Nível superior
Assistente social / 40h
Remuneração: R$ 4.796,02
Vagas: 2
Biólogo / 40h
Remuneração: R$ 4.796,02
Vagas: 2
Cirurgião dentista / 40h
Remuneração: R$ 7.958,62
Vaga: 1
Cirurgião dentista / 20h
Remuneração: R$ 4.043,62
Vagas: 3
Cirurgião dentista PNE / 20h
Remuneração: R$ 4.043,62
Vaga: 1
Cirurgião dentista bucomaxilofacial / 20h
Remuneração: R$ 4.043,62
Vaga: 1
Cirurgião dentista ortodontista / 20 h
Remuneração: R$ 4.043,62
Vaga: 1
Cirurgião dentista periodontista / 20h
Remuneração: R$ 4.043,62
Vaga: 1
Cirurgião dentista implantodontista / 20h
Remuneração: R$ 4.043,62
Vaga: 1
Enfermeiro / 40h
Remuneração: R$ 4.796,02
Vagas: 5
Farmacêutico - farmácia / 40h
Remuneração: R$ 4.796,02
Vagas: 3
Fisioterapeuta / 30h
Remuneração: R$ 3.629,11
Vagas: 3
Médico / 40h
Remuneração: R$ 7.958,62
Vagas: 6
Médico / 20h
Remuneração: R$ 4.043,62
Vagas: 15
Médico / 20h
Especialidades: plantonista, diarista, angiologista, neurologista, pediatra, ginecologia, dermatologista, psiquiatra, geriatra, infectologista, oftalmologista, ortopedista, otorrinolaringologista, pneumologista, proctologista, endocrinologista, reumatologista, urologista, cirurgião e pequenas cirurgias.
Remuneração: R$ 4.043,62
Vagas: 67
Médico veterinário / 20h
Remuneração: R$ 4.043,62
Vaga: 1
Nutricionista / 40h
Remuneração: R$ 4.796,02
Vagas: 4
Psicólogo / 40h
Remuneração: R$ 4.376,11
Vagas: 2
Técnico esportivo / 40h
Remuneração: R$ 3.396,46
Vagas: 2
Terapeuta ocupacional / 30h
Remuneração: R$ 3.396,46
Vaga: 1
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