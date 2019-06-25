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Temporários

Prefeitura de Vitória contrata profissionais para área da Educação

Inscrições podem ser feitas de 26 de junho a 5 de julho, no site da prefeitura; candidato precisa ter nível superior

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 16:05

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 jun 2019 às 16:05
Prefeitura de Vitória abre seleção para temporários Crédito: Marcelo Prest
A Prefeitura de Vitória, Capital do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais temporários para atuar na área da Educação. A oferta é de duas oportunidades e a remuneração varia de R$ 2.099,41 a R$ 2.792,88, conforme a titulação do candidato.
> Prefeitura de Vitória prepara concurso com salário de R$ 7 mil 
De acordo com o edital, as oportunidades são para o cargo de professor de Educação Básica, sendo uma para coordenador de turno e uma para função pedagógica. As duas funções exigem que o candidato tenha o nível superior.
A jornada de trabalho é de 25 horas semanais. Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
A inscrição será realizada no endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov.br, a partir das 8 horas do dia 26 de junho de 2019 até as 23h59 do dia 5 de julho de 2019. No site, estão disponíveis o edital e a ficha de inscrição.
> Prefeitura de Vila Velha vai abrir concurso com 1.500 vagas
Após se inscrever, o candidato deve levar a documentação no Guichê de Atendimento da Gerência de Recrutamento, Seleção e Registro – Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação, que fica no prédio da prefeitura, Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira, Vitória. O atendimento ocorre no período de 28 de junho a 11 de julho, das das 13 às 18 horas.
O processo seletivo será realizado em duas etapas. Na primeira, haverá avaliação dos documentos, enquanto que a segunda de prova discursiva.
 
 

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