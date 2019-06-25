Prefeitura de Vitória contrata profissionais para área da Educação

Prefeitura de Vitória abre seleção para temporários Crédito: Marcelo Prest

De acordo com o edital, as oportunidades são para o cargo de professor de Educação Básica, sendo uma para coordenador de turno e uma para função pedagógica. As duas funções exigem que o candidato tenha o nível superior.

A jornada de trabalho é de 25 horas semanais. Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

sistemasrh.vitoria.es.gov.br, a partir das 8 horas do dia 26 de junho de 2019 até as 23h59 do dia 5 de julho de 2019. No site, estão disponíveis o edital e a ficha de inscrição. A inscrição será realizada no endereço eletrônico, a partir das 8 horas do dia 26 de junho de 2019 até as 23h59 do dia 5 de julho de 2019. No site, estão disponíveis o edital e a ficha de inscrição.

Após se inscrever, o candidato deve levar a documentação no Guichê de Atendimento da Gerência de Recrutamento, Seleção e Registro – Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação, que fica no prédio da prefeitura, Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira, Vitória. O atendimento ocorre no período de 28 de junho a 11 de julho, das das 13 às 18 horas.

O processo seletivo será realizado em duas etapas. Na primeira, haverá avaliação dos documentos, enquanto que a segunda de prova discursiva.



