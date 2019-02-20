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Temporários

Prefeitura de Vitória abre vagas para níveis fundamental e médio

Ao todo, são três vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 1.570,48

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 14:07

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 fev 2019 às 14:07
Prefeitura de Vitória abre vagas para cargos de níveis médio e superior Crédito: Chico Guedes / Arquivo
A Prefeitura de Vitória divulgou nesta quarta-feira (20) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. Ao todo, são três vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 1.570,48. A carga horária para todos os cargos é de 40 horas semanais.
Há uma oportunidade para auxiliar de laboratório. A remuneração de R$ 1.022,42, mais gratificação. Os candidatos precisam ter Ensino Fundamental Completo e curso de Auxiliar de Laboratório ou Laboratorista ou dois anos de experiência em Laboratório de Análises Clínicas.
A função de técnico em higiene dental oferece uma vaga e exige que o candidato tenha Ensino Médio completo, Curso Técnico em Higiene Dental, registro profissional no Conselho Regional da Classe e exercício profissional mínimo de seis meses na função. O salário dos profissionais é de R$ 1.570,48, mais gratificação.
A seleção também oferece uma vaga para técnico em prótese dentária. Os interessados devem ter Ensino Médio completo, curso Técnico em Prótese Dentária, registro profissional no Conselho da Classe e exercício profissional mínimo de seis meses. Neste caso, a remuneração é de R$ 1.570,48, mais gratificação.
As inscrições podem ser feitas pelo endereço eletrônico https://sistemasrh.vitoria.es.gov.br/PssOnline/, das 8h do dia 22 de fevereiro até as 23h59 do dia 7 de março.
O candidato deverá comparecer ao Guichê de Atendimento da Gerência de Recrutamento, Seleção e Registro/Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação (Seges), que fica no prédio da prefeitura, Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira, Vitória. Na ocasião, é preciso levar o comprovante de pedido de inscrição, juntamente com a documentação comprobatória em envelope lacrado. O atendimento ocorre de 26 de fevereiro a 15 de março, das 13h às 18h.
A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos. A validade do processo seletivo é de 12 meses, podendo ser prorrogado.
Prefeitura de Vitória abre vagas para níveis fundamental e médio

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