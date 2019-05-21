Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar temporários

Após confirmar a inscrição, o candidato precisa comparecer ao Guichê de Atendimento da Gerência de Recrutamento, Seleção e Registro - Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação, que fica no prédio da prefeitura, Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira, Vitória. É preciso levar o comprovante de pedido de inscrição, juntamente com a documentação comprobatória em envelope lacrado, no período de 24 de maio a 7 de junho de 2019. O atendimento ocorre das 13 às 18 horas.