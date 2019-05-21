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Até R$ 2,6 mil

Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar temporários

Inscrições podem ser feitas até 31 de maio; oportunidades são para professores de educação artística

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 15:23

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 mai 2019 às 15:23
Prefeitura de Vitória contrata professor temporário Crédito: Marcelo Prest
A Prefeitura de Vitória vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários para atuar a área da Educação. A oferta é de duas vagas para professor, além da formação de um cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 2.018,67 a R$ 2.685,47, de acordo com a titulação do candidato.
Prefeitura de Vila Velha prepara concurso com 1.500 vagas
As inscrições poderão ser feitas pela internet, no site sistemasrh.vitoria.es.gov.br das 8 horas do dia 22 de maio até as 23h59 do dia 31 de maio.
Após confirmar a inscrição, o candidato precisa comparecer ao Guichê de Atendimento da Gerência de Recrutamento, Seleção e Registro - Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação, que fica no prédio da prefeitura, Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira, Vitória. É preciso levar o comprovante de pedido de inscrição, juntamente com a documentação comprobatória em envelope lacrado, no período de 24 de maio a 7 de junho de 2019. O atendimento ocorre das 13 às 18 horas.
O Processo Seletivo Simplificado será realizado em apenas uma etapa, a avaliação de títulos.
CONFIRA OS CARGOS
PEB III – Professor de Educação Básica III - dinamizador de Educação Artística
Requisito: Curso superior completo de Licenciatura Plena em: Educação Artística ou Artes Visuais ou Artes Cênicas ou Música.
Carga horária: 25 horas semanais
Vaga: 1, mais cadastro de reserva
PEB III – Professor de Educação Básica III - Educação Artística
Requisito: Curso Superior Completo de Licenciatura Plena em: Educação Artística ou Artes Visuais.
Carga horária: 25 horas semanais
Vaga: 1, mais cadastro de reserva
 

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