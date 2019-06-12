Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar médicos temporários

Prefeitura de Vitória vai contratar 14 médicos Crédito: Marcelo Prest

Prefeitura de Vitória vai contratar médicos temporários para atuar na rede pública de saúde. As inscrições para o processo seletivo simplificado poderão ser feitas a partir de 13 de junho. As oportunidades são para clínicos e especialistas nas áreas de ginecologia, infectologia, psiquiatria e urologia.

De acordo com o edital, a remuneração varia de R$ R$ 3.391,07 a R$ 8.859,67, dependendo da função/especialidade, assim como as jornadas de trabalho, que podem ser de 16 horas semanais a 100 horas mensais. A oferta é de 14 vagas, além de formação de cadastro de reserva.

sistemasrh.vitoria.es.gov.br. Os interessados podem se inscrever até 24 de junho 2019, no endereço

Após fazer a inscrição, o candidato deve comparecer à Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde (próximo ao Hospital São Lucas), que fica na Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João/Beira Mar, Vitória. Na ocasião, é preciso entregar o comprovante de pedido de inscrição, juntamente com a documentação estabelecida pelo edital. O atendimento será no período de 17 de junho a 2 de julho de 2019.

CONFIRA AS VAGAS

Médico clínico – plantão

Requisitos: Curso superior completo em Medicina e registro profissional no Conselho de Medicina - CRM

Remuneração: R$ 4.496,77

Carga horária: 100 horas mensais

Vagas: 1, mais Cadastro de reserva.

Médico clínico- plantão

Atuação: Atenção básica

Requisitos: Curso superior completo em Medicina e registro profissional no Conselho de Medicina - CRM

Remuneração: R$ 3.391,07

Carga horária: 16 horas (2 plantões semanais de 8 horas)

Vagas: 1, mais Cadastro de reserva.

Médico Clínico- Plantão

Atuação: Atenção Básica

Requisitos: Curso superior completo em Medicina e registro profissional no Conselho de Medicina - CRM

Remuneração: R$ 5.019,67

Carga horária: 24 horas (3 plantões semanais de 8 horas)

Vagas: 1, mais Cadastro de reserva.

Médico Ginecologista

Requisitos: Curso superior completo em Medicina; certificado de Residência Médica na área de Ginecologia ou Título de Especialista na área de Ginecologia; registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade e registro profissional no Conselho de Medicina

Remuneração: R$ 4.205,37

Carga horária: 20 horas semanais

Vagas: 1, mais cadastro de reserva.

Médico Infectologista

Requisitos: Curso superior completo em Medicina; certificado de Residência Médica na área de Infectologia ou Título de Especialista na área de Infectologia; registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade; registro profissional no Conselho de Medicina

Remuneração: R$ 4.205,37

Carga horária: 20 horas semanais

Vagas: 1, mais Cadastro de reserva.

Médico Infectologista - Atuação – Plantão

Requisitos: Curso superior completo em Medicina; certificado de Residência Médica na área de Infectologia ou Título de Especialista na área de Infectologia; registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade; registro profissional no Conselho de Medicina.

Remuneração: R$ 3.391,07

Carga horária: 16 horas (2 plantões semanais de 8 horas)

Vagas: 1, mais Cadastro de reserva.

Médico Infectologista - Atuação - Plantão

Requisitos: Curso superior completo em Medicina; certificado de Residência Médica na área de Infectologia ou Título de Especialista na área de Infectologia; registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade e registro profissional no Conselho de Medicina

Remuneração: R$ 5.019,67

Carga horária: 24 horas (2 plantões semanais de 8 horas)

Vagas: 1, mais cadastro de reserva.

Médico PSF

Requisitos: Curso superior completo em Medicina; registro profissional no Conselho de Medicina - CRM

Remuneração: R$ 8.859,67 (os profissionais dessa função são lotados somente na Unidade de PSF)

Carga horária: 40h semanais

Vagas: 1, mais Cadastro de reserva.

Médico Psiquiatra

Requisitos: Curso superior completo em Medicina; certificado de Residência Médica na área de Psiquiatria ou Título de Especialista na área de Psiquiatria; registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade; registro profissional no Conselho de Medicina.

Remuneração: R$ 4.205,37

Carga horária: 20 horas semanais

Vagas: 1, mais cadastro de reserva.

Médico Psiquiatra - Plantão

Requisitos: Curso superior completo em Medicina; certificado de Residência Médica na área de Psiquiatria ou Título de Especialista na área de Psiquiatria; registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade; e registro profissional no Conselho de Medicina

Remuneração: R$ 3.391,07

Carga horária: 16 horas (2 plantões semanais de 8 horas)

Vagas: 1, mais cadastro de reserva.

Médico Psiquiatra - Plantão

Requisitos: Curso superior completo em Medicina; certificado de Residência Médica na área de Psiquiatria ou Título de Especialista na área de Psiquiatria; registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade e registro profissional no Conselho de Medicina

Remuneração: R$ 5.019,67

Carga horária: 24 horas (3 plantões semanais de 8 horas)

Vagas: 1, mais cadastro de reserva.

Médico Urologista

Requisitos: Curso superior completo em Medicina; certificado de Residência Médica na área de Urologia OU Título de Especialista na área de Urologia; registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade e registro profissional no Conselho de Medicina

Remuneração: R$ 4.205,37

Carga horária: 20 horas semanais

Vagas: 1, mais cadastro de reserva.

Médico Clínico Diarista

Requisitos: Curso superior completo em Medicina; registro profissional no Conselho de Medicina

Remuneração: R$ 4205,37

Carga horária: 20 horas semanais

Vagas: 1, mais cadastro de reserva.

Médico Clínico - Plantão Atuação: Psiquiatria

Requisitos: Curso superior completo em Medicina; registro profissional no Conselho de Medicina

Remuneração: R$ 3.391,07

Carga horária: 16 horas (2 plantões semanais de 8 horas)

Vagas: 1, mais cadastro de reserva.