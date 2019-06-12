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Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar médicos temporários

Oferta é de 14 profissionais com atuação em diversas especialidades; inscrições de 13 a 24 de junho de 2019

Publicado em 12 de Junho de 2019 às 14:09

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 jun 2019 às 14:09
Prefeitura de Vitória vai contratar 14 médicos Crédito: Marcelo Prest
A Prefeitura de Vitória vai contratar médicos temporários para atuar na rede pública de saúde. As inscrições para o processo seletivo simplificado poderão ser feitas a partir de 13 de junho. As oportunidades são para clínicos e especialistas nas áreas de ginecologia, infectologia, psiquiatria e urologia.
> Prefeitura de Vitória prepara concurso com salário de até R$ 7 mil
De acordo com o edital, a remuneração varia de R$ R$ 3.391,07 a R$ 8.859,67, dependendo da função/especialidade, assim como as jornadas de trabalho, que podem ser de 16 horas semanais a 100 horas mensais. A oferta é de 14 vagas, além de formação de cadastro de reserva.
Os interessados podem se inscrever até 24 de junho 2019, no endereço sistemasrh.vitoria.es.gov.br.
> Prefeitura de Vila Velha divulga cargos que serão oferecidos em concurso
Após fazer a inscrição, o candidato deve comparecer à Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde (próximo ao Hospital São Lucas), que fica na Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João/Beira Mar, Vitória. Na ocasião, é preciso entregar o comprovante de pedido de inscrição, juntamente com a documentação estabelecida pelo edital. O atendimento será no período de 17 de junho a 2 de julho de 2019.
CONFIRA AS VAGAS
Médico clínico – plantão
Requisitos: Curso superior completo em Medicina e registro profissional no Conselho de Medicina - CRM
Remuneração: R$ 4.496,77
Carga horária: 100 horas mensais
Vagas: 1, mais Cadastro de reserva.
Médico clínico- plantão
Atuação: Atenção básica
Requisitos: Curso superior completo em Medicina e registro profissional no Conselho de Medicina - CRM
Remuneração: R$ 3.391,07
Carga horária: 16 horas (2 plantões semanais de 8 horas)
Vagas: 1, mais Cadastro de reserva.
Médico Clínico- Plantão
Atuação: Atenção Básica
Requisitos: Curso superior completo em Medicina e registro profissional no Conselho de Medicina - CRM
Remuneração: R$ 5.019,67
Carga horária: 24 horas (3 plantões semanais de 8 horas)
Vagas: 1, mais Cadastro de reserva.
Médico Ginecologista
Requisitos: Curso superior completo em Medicina; certificado de Residência Médica na área de Ginecologia ou Título de Especialista na área de Ginecologia; registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade e registro profissional no Conselho de Medicina 
Remuneração: R$ 4.205,37
Carga horária: 20 horas semanais
Vagas: 1, mais cadastro de reserva.
Médico Infectologista
Requisitos: Curso superior completo em Medicina; certificado de Residência Médica na área de Infectologia ou Título de Especialista na área de Infectologia; registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade; registro profissional no Conselho de Medicina
Remuneração: R$ 4.205,37
Carga horária: 20 horas semanais
Vagas: 1, mais Cadastro de reserva.
Médico Infectologista - Atuação – Plantão
Requisitos: Curso superior completo em Medicina; certificado de Residência Médica na área de Infectologia ou Título de Especialista na área de Infectologia; registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade; registro profissional no Conselho de Medicina.
Remuneração: R$ 3.391,07
Carga horária: 16 horas (2 plantões semanais de 8 horas)
Vagas: 1, mais Cadastro de reserva.
Médico Infectologista - Atuação - Plantão
Requisitos: Curso superior completo em Medicina; certificado de Residência Médica na área de Infectologia ou Título de Especialista na área de Infectologia; registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade e registro profissional no Conselho de Medicina 
Remuneração: R$ 5.019,67
Carga horária: 24 horas (2 plantões semanais de 8 horas)
Vagas: 1, mais cadastro de reserva.
Médico PSF
Requisitos: Curso superior completo em Medicina; registro profissional no Conselho de Medicina - CRM
Remuneração: R$ 8.859,67 (os profissionais dessa função são lotados somente na Unidade de PSF)
Carga horária: 40h semanais
Vagas: 1, mais Cadastro de reserva.
Médico Psiquiatra
Requisitos: Curso superior completo em Medicina; certificado de Residência Médica na área de Psiquiatria ou Título de Especialista na área de Psiquiatria; registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade; registro profissional no Conselho de Medicina.
Remuneração: R$ 4.205,37
Carga horária: 20 horas semanais
Vagas: 1, mais cadastro de reserva.
Médico Psiquiatra - Plantão
Requisitos: Curso superior completo em Medicina; certificado de Residência Médica na área de Psiquiatria ou Título de Especialista na área de Psiquiatria; registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade; e registro profissional no Conselho de Medicina 
Remuneração: R$ 3.391,07
Carga horária: 16 horas (2 plantões semanais de 8 horas)
Vagas: 1, mais cadastro de reserva.
Médico Psiquiatra - Plantão
Requisitos: Curso superior completo em Medicina; certificado de Residência Médica na área de Psiquiatria ou Título de Especialista na área de Psiquiatria; registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade e registro profissional no Conselho de Medicina 
Remuneração: R$ 5.019,67
Carga horária: 24 horas (3 plantões semanais de 8 horas)
Vagas: 1, mais cadastro de reserva.
Médico Urologista
Requisitos: Curso superior completo em Medicina; certificado de Residência Médica na área de Urologia OU Título de Especialista na área de Urologia; registro profissional no Conselho da Classe na Especialidade  e registro profissional no Conselho de Medicina 
Remuneração: R$ 4.205,37
Carga horária: 20 horas semanais
Vagas: 1, mais cadastro de reserva.
Médico Clínico Diarista
Requisitos: Curso superior completo em Medicina; registro profissional no Conselho de Medicina 
Remuneração: R$ 4205,37
Carga horária: 20 horas semanais
Vagas: 1, mais cadastro de reserva.
Médico Clínico - Plantão Atuação: Psiquiatria
Requisitos: Curso superior completo em Medicina; registro profissional no Conselho de Medicina
Remuneração: R$ 3.391,07
Carga horária: 16 horas (2 plantões semanais de 8 horas)
Vagas: 1, mais cadastro de reserva.
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