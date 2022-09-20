Prefeitura de Vila Velha e Seger definem organizadoras de concursos

Prefeitura de Vila Velha contará com novos agentes em breve Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV/Divulgação

A Prefeitura de Vila Velha e a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo (Seger) definiram as empresas que vão organizar os próximos concursos públicos. Os editais devem ser publicados em breve.

No município canela verde, a banca organizadora será o Instituto Consulplan. O aviso de dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial municipal desta terça-feira (20). O próximo passo será a elaboração das regras da seleção.

O certame deve oferecer 120 vagas para guarda municipal, sendo 60 imediatas e 60 para formação de cadastro de reserva. A função exige que o candidato tenha o nível médio, carteira de habilitação AB, idade entre 18 e 35 anos e altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres.

O último concurso foi realizado em 2014. Na época, a remuneração era de R$ 1,8 mil. Os candidatos foram submetidos à prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica, investigação de idoneidade moral e curso de formação.

ESTADO

O concurso da Seger também será organizado pelo Instituto Consulplan. O aviso da dispensa de licitação que confirma a banca foi publicado no Diário Oficial do estado da última sexta-feira (16).

O documento indica que a vigência do contrato será de 12 meses, contada a partir da assinatura, que deve acontecer em breve. A partir dessa oficialização o edital poderá ser publicado a qualquer momento.