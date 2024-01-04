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Temporários

Prefeitura de Vila Velha contrata médicos com salários de até R$ 9 mil

Oferta é de 22 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Interessados podem se inscrever até as 17 horas do dia 12 de janeiro

Publicado em 04 de Janeiro de 2024 às 14:57

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 jan 2024 às 14:57
A Prefeitura de Vila Velha lançou edital de abertura de processo seletivo para a contratação de profissionais temporários na área da Saúde. A oferta é de 22 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 3.609,50 a R$ 9.558,76.
Os selecionados vão trabalhar nos postos de saúde e demais unidades assistenciais da Prefeitura de Vila Velha.
Os postos são para os cargos de médicos alergista, angiologista, ginecologista obstetra, mastologista, proctologista, pediatra, entre outras especialidades.
As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 12 de janeiro, no site da prefeitura
“Este processo seletivo tem a finalidade de preenchimento de vagas e formação de Cadastro Reserva de profissionais com vistas à contratação temporária para o cargo”, ressalta a secretária de saúde do município, Cátia Lisboa.
Sede da Prefeitura de Vila Velha, ES
Sede da Prefeitura de Vila Velha, ES Crédito: Felix Falcão/Divulgação
Os concorrentes serão avaliados por meio de análise curricular.  A validade do processo seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. 
► Clique aqui para ler o edital 

Confira os cargos

  • Médico alergista - 20 horas
  • Médico angiologista - 20 horas
  • Médico cirurgião vascular - 20 horas
  • Médico clínico geral - 20 e 40 horas (vagas para plantonista e diarista)
  • Médico ginecologista obstetra - 20 horas (vagas para plantonista e diarista)
  • Médico infectologista - 20 horas
  • Médico mastologista - 20 horas
  • Médico neurologista infantil - 20 horas
  • Médico neurologista adulto - 20 horas
  • Médico oftalmologista - 20 horas
  • Médico ortopedista - 20 horas
  • Médico pediatra (com experiência em neonatologia) - 20 horas (plantonista)
  • Médico pediatra - 20 horas
  • Médico pneumologista - 20 horas
  • Médico proctologista - 20 horas
  • Médico psiquiatra adulto - 20 horas
  • Médico psiquiatra infantil - 20 horas
  • Médico urologista - 20 horas
  • Médico veterinário - 20 horas

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