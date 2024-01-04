Prefeitura de Vila Velha contrata médicos com salários de até R$ 9 mil

A Prefeitura de Vila Velha lançou edital de abertura de processo seletivo para a contratação de profissionais temporários na área da Saúde. A oferta é de 22 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 3.609,50 a R$ 9.558,76.

Os selecionados vão trabalhar nos postos de saúde e demais unidades assistenciais da Prefeitura de Vila Velha.

Os postos são para os cargos de médicos alergista, angiologista, ginecologista obstetra, mastologista, proctologista, pediatra, entre outras especialidades.

As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 12 de janeiro, no site da prefeitura

“Este processo seletivo tem a finalidade de preenchimento de vagas e formação de Cadastro Reserva de profissionais com vistas à contratação temporária para o cargo”, ressalta a secretária de saúde do município, Cátia Lisboa.

Sede da Prefeitura de Vila Velha, ES Crédito: Felix Falcão/Divulgação

Os concorrentes serão avaliados por meio de análise curricular. A validade do processo seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Confira os cargos