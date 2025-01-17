Prefeitura de Vila Velha abre seleção para profissionais da Educação

Prefeitura de Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais do quadro administrativo da Secretaria de Educação do município. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva.

Os postos são para as funções de assistente de apoio escolar, auxiliar de secretaria e secretário escolar. O salário-base é de R$ 2.029,84 para uma carga horária de 40 horas semanais.

Para participar, os candidatos precisam ter o nível médio e certificado de curso de informática, contendo carga horária mínima de 60 horas. .

Os interessados podem se inscrever até 27 de janeiro de 2025, no site da prefeitura