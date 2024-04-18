Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar 14 médicos

Sede da Prefeitura de Vila Velha, ES Crédito: Felix Falcão/Divulgação

As oportunidades disponíveis serão distribuídas entre os cargos de médico cardiologista (1); médico clínico geral plantonista (1); médico clínico geral diarista (1); médico clínico geral 40h (1); médico ginecologista obstetra (1); médico ginecologista diarista (1); médico infectologista (1); médico neurologista infantil (1); médico neurologista adulto (1); médico pediatra - experiência em neonatologia (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra adulto (1); médico psiquiatra infantil (1) e médico urologista (1).

Há chances para diaristas e plantonistas. A remuneração é de R$ 5.018,34 para os profissionais de 20 horas e de R$ 10.036,69 para os de 40 horas.

As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 24 de abril de 2024, no e ndereço eletrônico da prefeitura

Os candidatos serão classificados por meio de avaliação de títulos e experiência profissional, conforme consta no edital