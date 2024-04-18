Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar 14 médicos

A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de 14 médicos temporários, em diversas especialidades. Também haverá a formação de cadastro de reserva.
As oportunidades disponíveis serão distribuídas entre os cargos de médico cardiologista (1); médico clínico geral plantonista (1); médico clínico geral diarista (1); médico clínico geral 40h (1); médico ginecologista obstetra (1); médico ginecologista diarista (1); médico infectologista (1); médico neurologista infantil (1); médico neurologista adulto (1); médico pediatra - experiência em neonatologia (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra adulto (1); médico psiquiatra infantil (1) e médico urologista (1).
Há chances para diaristas e plantonistas. A remuneração é de R$ 5.018,34 para os profissionais de 20 horas e de R$ 10.036,69 para os de 40 horas.
As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 24 de abril de 2024, no endereço eletrônico da prefeitura.
Os candidatos serão classificados por meio de avaliação de títulos e experiência profissional, conforme consta no edital.
A validade do processo seletivo é de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme a necessidade do município.