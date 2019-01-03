Prefeitura de Viana prorroga prazo de inscrição de concurso

Prefeitura de Viana vai contratar profissionais em diversas áreas Crédito: Divulgação

O prazo de inscrições do concurso público da Prefeitura de Viana foi prorrogado até o dia 21 de janeiro de 2019. A oferta é de 217 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 970,00 até R$ 2.674,98 com os demais benefícios da carreira. Para o magistério são 166 vagas, 15 para guarda municipal e 36 para os demais cargos.

As inscrições podem ser feitas no site

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A taxa de inscrição para os cargos de nível superior é de R$ 100, para a guarda de R$ 80 e para nível médio de R$ 60.

Com a ampliação do prazo de inscrição, a data das provas também sofreu alteração. De acordo com o edital de retificação, os exames serão aplicados no dia 17 de março de 2019.

CONFIRA OS CARGOS

Auditor de Controle Interno

Vagas: 1 para graduados em Direito, 1 em Ciências Contábeis, 1 em Engenharia Civil e 1 em Administração.

Auditor Fiscal de Defesa do Consumidor

Vagas: 1 para graduados nas áreas de Direito ou Economia ou Ciências Contábeis ou Administração.

Auditor Fiscal de Meio Ambiente

Vagas: 1 para engenheiro ambiental, 1 para engenheiro agrônomo, 1 para engenheiro químico e 1 para geólogo.

Auditor Fiscal de Postura

Vagas: 2 para as áreas de Direito, Engenharia Civil ou de Produção, Arquitetura, Economia, Ciências Contábeis ou Administração.

Auditor Fiscal de Obras

Vagas: 2 para Engenharia Civil.

Auditor Fiscal de Tributos

Vagas: 1 para formados em Direito, 1 para economia, 1 para ciências contábeis, 1 para engenharia civil, 1 para administração.

Contador

Vagas: 4

Nutricionista

Vagas: 3

Motorista

Vagas: 10

Procurador

Vagas: 1

VAGAS PARA EDUCAÇÃO

Vagas: Educação Básica I (PEB) - I Educação Infantil (45), Educação Básica II (PEB II) – Ensino Fundamental Anos Iniciais (40), Matemática (2), Língua Portuguesa (4), Inglês (1), Ciências (2), História (2), Geografia (1), Educação Física (6), Arte (6), Educação Especial (10), Pedagogo (15), Bibliotecário (2) e assistente de educação básica (30).

GUARDA MUNICIPAL

Vagas: 15, sendo 11 para ampla concorrência, 1 para PCD e 3 para negros