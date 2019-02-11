Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Prefeitura de Viana abre seleção para contratar temporários
Até R$ 1,6 mil

Prefeitura de Viana abre seleção para contratar temporários

Interessados podem se inscrever até 18 de fevereiro; oportunidades para todos os níveis de escolaridade

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 14:24

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 fev 2019 às 14:24
Prefeitura de Viana vai contratar profissionais temporários Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Viana está com inscrições abertas para o processo seletivo para a formação de cadastro de reserva em cargos de níveis superior, médio e fundamental. A remuneração varia de R$ 998 a R$ 1.623,91.
Os interessados podem se inscrever no site www.viana.es.gov.br até às 12 horas dia 18 de fevereiro.
As vagas para nível superior são para os seguintes profissionais: Educador Físico, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Assistente Social, Nutricionista. As de nível médio são para Agente Cadastrador, Educador Social, Cuidador Social e Oficial Administrativo. Já as de nível fundamental para Motoristas e Auxiliar de Serviços Gerais.
CONFIRA OS CARGOS
ASSISTENTE SOCIAL
Carga horária: 30h
Requisitos: Graduação em Serviço Social Diploma e registro no conselho de classe
Vagas: Formação de Cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.623,91
NUTRICIONISTA
Carga horária: 40h
Requisitos: Graduação em Nutrição e registro no conselho de classe
Vagas: Cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.623,91
PSICÓLOGO
Carga horária: 40h
Requisitos: Graduação em Psicologia e registro no conselho de classe
Vagas: Cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.623,91
TERAPEUTA OCUPACIONAL
Carga horária: 30h
Requisitos: Graduação em Terapia Ocupacional e registro no conselho de classe
Vagas: Cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.623,91
EDUCADOR FÍSICO
Carga horária: 40h
Requisitos: Graduação em Educação Física e registro no conselho de classe
Vagas: Cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.623,91
AGENTE CADASTRADOR
Carga horária: 40h
Requisitos: Ensino Médio Completo; Certificado de curso de Informática básica; Certificado de curso de Entrevistador ou Operador do Cadastro Único, devidamente expedido pela Setades ou Caixa Econômica Federal, respectivamente.
Vagas: Cadastro de Reserva
Remuneração: R$ 998,00
CUIDADOR SOCIAL
Carga horária: 40h
Requisitos: Ensino Médio Completo; Certificado de curso de Cuidador; Experiência mínima comprovada de seis meses.
Vagas: Cadastro de reserva
Remuneração: R$ 998,00
OFICIAL ADMINISTRATIVO
Carga horária: 40h
Requisitos: Ensino Médio Completo; Certificado de curso de Informática; Experiência mínima comprovada de seis meses.
Vagas: Cadastro de reserva
Remuneração: R$ 998,00
EDUCADOR SOCIAL
Carga horária: 40h
Requisitos: Ensino Médio Completo; Certificado de curso de Informática básica; Experiência mínima comprovada de seis meses.
Vagas: Cadastro de reserva
Remuneração: R$ 998,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Carga horária: 40h
Requisitos: Ensino Fundamental Completo
Vagas: Cadastro de reserva
Remuneração: R$ 998,00
MOTORISTA
Carga horária: 40h
Requisitos: Ensino Fundamental Completo; Carteira Nacional de Habilitação Categoria “D” ou “E” Permanente.
Vagas: Cadastro de reserva
Remuneração: R$ 998,00

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A abordagem foi feita em Bento Ferreira após a mulher pedir ajuda a uma equipe que fazia patrulhamento no bairro
Homem é preso pela Guarda de Vitória após ser flagrado perseguindo a ex em Bento Ferreira
Imagem de destaque
Quem está tomando as decisões no Irã?
‘Caldeirão com Mion’ formará duplas sertanejas no quadro 'Dupla do Brasil'
ES na Globo: capixaba participa de novo quadro sertanejo do Caldeirão com Mion

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados