Prefeitura de Viana abre seleção para contratar temporários

A Prefeitura de Viana está com inscrições abertas para o processo seletivo para a formação de cadastro de reserva em cargos de níveis superior, médio e fundamental. A remuneração varia de R$ 998 a R$ 1.623,91.
Os interessados podem se inscrever no site www.viana.es.gov.br até às 12 horas dia 18 de fevereiro.
As vagas para nível superior são para os seguintes profissionais: Educador Físico, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Assistente Social, Nutricionista. As de nível médio são para Agente Cadastrador, Educador Social, Cuidador Social e Oficial Administrativo. Já as de nível fundamental para Motoristas e Auxiliar de Serviços Gerais.
CONFIRA OS CARGOS
ASSISTENTE SOCIAL
Carga horária: 30h
Requisitos: Graduação em Serviço Social Diploma e registro no conselho de classe
Vagas: Formação de Cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.623,91
NUTRICIONISTA
Carga horária: 40h
Requisitos: Graduação em Nutrição e registro no conselho de classe
Vagas: Cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.623,91
PSICÓLOGO
Carga horária: 40h
Requisitos: Graduação em Psicologia e registro no conselho de classe
Vagas: Cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.623,91
TERAPEUTA OCUPACIONAL
Carga horária: 30h
Requisitos: Graduação em Terapia Ocupacional e registro no conselho de classe
Vagas: Cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.623,91
EDUCADOR FÍSICO
Carga horária: 40h
Requisitos: Graduação em Educação Física e registro no conselho de classe
Vagas: Cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.623,91
AGENTE CADASTRADOR
Carga horária: 40h
Requisitos: Ensino Médio Completo; Certificado de curso de Informática básica; Certificado de curso de Entrevistador ou Operador do Cadastro Único, devidamente expedido pela Setades ou Caixa Econômica Federal, respectivamente.
Vagas: Cadastro de Reserva
Remuneração: R$ 998,00
CUIDADOR SOCIAL
Carga horária: 40h
Requisitos: Ensino Médio Completo; Certificado de curso de Cuidador; Experiência mínima comprovada de seis meses.
Vagas: Cadastro de reserva
Remuneração: R$ 998,00
OFICIAL ADMINISTRATIVO
Carga horária: 40h
Requisitos: Ensino Médio Completo; Certificado de curso de Informática; Experiência mínima comprovada de seis meses.
Vagas: Cadastro de reserva
Remuneração: R$ 998,00
EDUCADOR SOCIAL
Carga horária: 40h
Requisitos: Ensino Médio Completo; Certificado de curso de Informática básica; Experiência mínima comprovada de seis meses.
Vagas: Cadastro de reserva
Remuneração: R$ 998,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Carga horária: 40h
Requisitos: Ensino Fundamental Completo
Vagas: Cadastro de reserva
Remuneração: R$ 998,00
MOTORISTA
Carga horária: 40h
Requisitos: Ensino Fundamental Completo; Carteira Nacional de Habilitação Categoria “D” ou “E” Permanente.
Vagas: Cadastro de reserva
Remuneração: R$ 998,00