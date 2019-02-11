Prefeitura de Viana abre seleção para contratar temporários

Prefeitura de Viana vai contratar profissionais temporários Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Viana está com inscrições abertas para o processo seletivo para a formação de cadastro de reserva em cargos de níveis superior, médio e fundamental. A remuneração varia de R$ 998 a R$ 1.623,91.

Os interessados podem se inscrever no site www.viana.es.gov.br até às 12 horas dia 18 de fevereiro.

As vagas para nível superior são para os seguintes profissionais: Educador Físico, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Assistente Social, Nutricionista. As de nível médio são para Agente Cadastrador, Educador Social, Cuidador Social e Oficial Administrativo. Já as de nível fundamental para Motoristas e Auxiliar de Serviços Gerais.

CONFIRA OS CARGOS

ASSISTENTE SOCIAL

Carga horária: 30h

Requisitos: Graduação em Serviço Social Diploma e registro no conselho de classe

Vagas: Formação de Cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.623,91

NUTRICIONISTA

Carga horária: 40h

Requisitos: Graduação em Nutrição e registro no conselho de classe

Vagas: Cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.623,91

PSICÓLOGO

Carga horária: 40h

Requisitos: Graduação em Psicologia e registro no conselho de classe

Vagas: Cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.623,91

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Carga horária: 30h

Requisitos: Graduação em Terapia Ocupacional e registro no conselho de classe

Vagas: Cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.623,91

EDUCADOR FÍSICO

Carga horária: 40h

Requisitos: Graduação em Educação Física e registro no conselho de classe

Vagas: Cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.623,91

AGENTE CADASTRADOR

Carga horária: 40h

Requisitos: Ensino Médio Completo; Certificado de curso de Informática básica; Certificado de curso de Entrevistador ou Operador do Cadastro Único, devidamente expedido pela Setades ou Caixa Econômica Federal, respectivamente.

Vagas: Cadastro de Reserva

Remuneração: R$ 998,00

CUIDADOR SOCIAL

Carga horária: 40h

Requisitos: Ensino Médio Completo; Certificado de curso de Cuidador; Experiência mínima comprovada de seis meses.

Vagas: Cadastro de reserva

Remuneração: R$ 998,00

OFICIAL ADMINISTRATIVO

Carga horária: 40h

Requisitos: Ensino Médio Completo; Certificado de curso de Informática; Experiência mínima comprovada de seis meses.

Vagas: Cadastro de reserva

Remuneração: R$ 998,00

EDUCADOR SOCIAL

Carga horária: 40h

Requisitos: Ensino Médio Completo; Certificado de curso de Informática básica; Experiência mínima comprovada de seis meses.

Vagas: Cadastro de reserva

Remuneração: R$ 998,00

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Carga horária: 40h

Requisitos: Ensino Fundamental Completo

Vagas: Cadastro de reserva

Remuneração: R$ 998,00

MOTORISTA

Carga horária: 40h

Requisitos: Ensino Fundamental Completo; Carteira Nacional de Habilitação Categoria “D” ou “E” Permanente.

Vagas: Cadastro de reserva