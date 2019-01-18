Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Prefeitura de Viana abre seleção para contratar professores
Temporários

Prefeitura de Viana abre seleção para contratar professores

Remuneração varia de R$ 1.548,03 a R$ 2.674,98; interessados podem se inscrever até o dia 22 de janeiro

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 13:09

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 jan 2019 às 13:09
Prefeitura de Viana contrata profissionais do magistério Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Viana, por meio da Secretaria de Educação, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais do magistério. A remuneração varia de R$ 1.548,03 a R$ 2.674,98, de acordo com a titulação do candidatos.
Confira o edital 
A carga horária será de 25 horas semanais, atingindo no máximo a carga horária de 44 horas semanais, conforme necessidade das escolas.  A seleção vai preencher cadastro de reserva e os aprovados vão assinar contrato temporário.
As inscrições podem ser feitas até as 18 horas do dia 22 de janeiro de 2019, no site da prefeitura. Os candidatos serão selecionados por meio de avaliação de títulos. 
 
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados