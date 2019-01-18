Prefeitura de Viana abre seleção para contratar professores

A Prefeitura de Viana, por meio da Secretaria de Educação, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais do magistério. A remuneração varia de R$ 1.548,03 a R$ 2.674,98, de acordo com a titulação do candidatos.
A carga horária será de 25 horas semanais, atingindo no máximo a carga horária de 44 horas semanais, conforme necessidade das escolas. A seleção vai preencher cadastro de reserva e os aprovados vão assinar contrato temporário.
As inscrições podem ser feitas até as 18 horas do dia 22 de janeiro de 2019, no site da prefeitura. Os candidatos serão selecionados por meio de avaliação de títulos.