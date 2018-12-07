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Níveis médio e superior

Prefeitura de Viana abre concurso com 217 vagas

ara o magistério são 166 vagas, 15 para guarda municipal e 36 para os demais cargos; inscrição vai até o dia 3 de janeiro

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 22:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2018 às 22:24
Prefeitura de Viana vai contratar profissionais em diversas áreas Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Viana vai abrir concurso público com 217 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 970,00 até R$ 2.674,98 com os demais benefícios da carreira. Para o magistério são 166 vagas, 15 para guarda municipal e 36 para os demais cargos.
As inscrições podem ser feitas de 7 de dezembro de 2018 até 3 de janeiro de 2019, no site www.consulpam.com.br.
A taxa de inscrição para os cargos de nível superior é de R$ 100, para a guarda de R$ 80 e para nível médio de R$ 60.
O prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos) lembra que os cargos da guarda-municipal e o de auditor interno são cargos novos. 
As provas objetivas serão aplicadas no dia 24 de fevereiro de 2019.
CONFIRA OS CARGOS
Auditor de Controle Interno
Vagas: 1 para graduados em Direito, 1 em Ciências Contábeis, 1 em Engenharia Civil e 1 em Administração.
Auditor Fiscal de Defesa do Consumidor
Vagas: 1 para graduados nas áreas de Direito ou Economia ou Ciências Contábeis ou Administração.
Auditor Fiscal de Meio Ambiente
Vagas: 1 para engenheiro ambiental, 1 para engenheiro agrônomo, 1 para engenheiro químico e 1 para geólogo.
Auditor Fiscal de Postura
Vagas: 2 para as áreas de Direito, Engenharia Civil ou de Produção, Arquitetura, Economia, Ciências Contábeis ou Administração.
Auditor Fiscal de Obras
Vagas: 2 para Engenharia Civil.
Auditor Fiscal de Tributos
Vagas: 1 para formados em Direito, 1 para economia, 1 para ciências contábeis, 1 para engenharia civil, 1 para administração.
Contador
Vagas: 4
Nutricionista
Vagas: 3
Motorista
Vagas: 10
Procurador
Vagas: 1
VAGAS PARA EDUCAÇÃO
Vagas: Educação Básica I (PEB) - I Educação Infantil (45), Educação Básica II (PEB II)  Ensino Fundamental Anos Iniciais (40), Matemática (2), Língua Portuguesa (4), Inglês (1), Ciências (2), História (2), Geografia (1), Educação Física (6), Arte (6), Educação Especial (10), Pedagogo (15), Bibliotecário (2) e assistente de educação básica (30).
GUARDA MUNICIPAL
Vagas: 15, sendo 11 para ampla concorrência, 1 para PCD e 3 para negros
 

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