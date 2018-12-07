Prefeitura de Viana abre concurso com 217 vagas

A Prefeitura de Viana vai abrir concurso público com 217 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 970,00 até R$ 2.674,98 com os demais benefícios da carreira. Para o magistério são 166 vagas, 15 para guarda municipal e 36 para os demais cargos.
As inscrições podem ser feitas de 7 de dezembro de 2018 até 3 de janeiro de 2019, no site www.consulpam.com.br.
A taxa de inscrição para os cargos de nível superior é de R$ 100, para a guarda de R$ 80 e para nível médio de R$ 60.
O prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos) lembra que os cargos da guarda-municipal e o de auditor interno são cargos novos.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 24 de fevereiro de 2019.
CONFIRA OS CARGOS
Auditor de Controle Interno
Vagas: 1 para graduados em Direito, 1 em Ciências Contábeis, 1 em Engenharia Civil e 1 em Administração.
Auditor Fiscal de Defesa do Consumidor
Vagas: 1 para graduados nas áreas de Direito ou Economia ou Ciências Contábeis ou Administração.
Auditor Fiscal de Meio Ambiente
Vagas: 1 para engenheiro ambiental, 1 para engenheiro agrônomo, 1 para engenheiro químico e 1 para geólogo.
Auditor Fiscal de Postura
Vagas: 2 para as áreas de Direito, Engenharia Civil ou de Produção, Arquitetura, Economia, Ciências Contábeis ou Administração.
Auditor Fiscal de Obras
Vagas: 2 para Engenharia Civil.
Auditor Fiscal de Tributos
Vagas: 1 para formados em Direito, 1 para economia, 1 para ciências contábeis, 1 para engenharia civil, 1 para administração.
Contador
Vagas: 4
Nutricionista
Vagas: 3
Motorista
Vagas: 10
Procurador
Vagas: 1
VAGAS PARA EDUCAÇÃO
Vagas: Educação Básica I (PEB) - I Educação Infantil (45), Educação Básica II (PEB II) Ensino Fundamental Anos Iniciais (40), Matemática (2), Língua Portuguesa (4), Inglês (1), Ciências (2), História (2), Geografia (1), Educação Física (6), Arte (6), Educação Especial (10), Pedagogo (15), Bibliotecário (2) e assistente de educação básica (30).
GUARDA MUNICIPAL
Vagas: 15, sendo 11 para ampla concorrência, 1 para PCD e 3 para negros