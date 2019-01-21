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Técnicos e superior

Prefeitura de Viana abre 583 vagas de bolsas de estudo

Descontos podem chegar a 72% do valor da mensalidade; inscrições podem ser feita de 23 a 25 de janeiro

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 16:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 jan 2019 às 16:25
Prefeitura de Viana abre inscrições para bolsas de estudo Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Viana vai abrir inscrição para 583 vagas de bolsas parciais de ensino superior e técnico. Os descontos chegam a 72% no valor da mensalidade. As inscrições podem ser feitas de 23 a 25 de janeiro, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Viana Sede.
As oportunidades são oferecidas pelo Programa de Qualificação, Geração de Emprego e Renda para o Vianense (Gerar). São 440 vagas para as 11 opções de curso técnico oferecidas pelo Colégio Lusíadas e outras 143 oportunidades para ensino superior na Faculdade Europeia de Vitória (FAEV) e Faculdade PIO XII.
De acordo com a prefeitura, para os interessados na área técnica, os descontos são de até 30% (sendo que 20% de redução concedida pela Prefeitura Municipal de Viana e 10% diante à pontualidade no pagamento da mensalidade), nos cursos de Técnico em Análises Clínicas, Técnico em Edificações, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Enfermagem, Técnico em Estética, Técnico em Mecânica, Técnico em Climatização e refrigeração, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Administração, Técnico em Logística, Técnico em Logística e Técnico em Contabilidade oferecidos nas unidades do Colégio Lusíadas de Campo Grande e Jardim América.
Já as chances de ensino superior são para os cursos de Pedagogia e Psicologia na Faculdade Europeia de Vitória (Faev). A bolsa oferecerá desconto de 57,53% para o curso de Pedagogia, e 72,79% de desconto para o curso de Psicologia, saindo de R$ 588,25 para R$ 249,82 e de R$ 1.397,70 para R$ R$380,31 respectivamente. Já na Faculdade Pio XII, a redução de 30% será para graduação em Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Comércio Exterior e nos cursos superiores de Tecnologia em Comércio Exterior, Gestão de Recursos Humanos, Logística e Processos Gerenciais e redução de 20% no curso de graduação em Direito.
A publicação da lista de classificados dentro das vagas disponibilizadas e dentro das vagas remanescentes (suplentes) ocorrerá no dia 30 de janeiro.
CRONOGRAMA
 
23 de janeiro: Servidores Públicos de Viana, funcionário de empresas conveniadas e pessoas com deficiência (PCD)
24 e 25 de janeiro: Munícipes
 

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