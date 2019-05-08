Prefeitura de São Roque do Canaã contrata profissionais temporários

Prefeitura de São Roque do Canaã abre seleção para contratar profissionais da área da Educação Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Roque do Canaã, município fica a 114 km de distância de Vitória, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais na área da Educação. Os contratos serão temporários e a remuneração pode chegar a R$ 2,6 mil.

As oportunidades são para os cargos de professores, pedagogos e inspetor escolar.

As inscrições poderão ser feitas no Protocolo Geral, que fica no prédio da prefeitura, Rua Lourenço Roldi, 88, São Roquinho, São Roque do Canaã. O atendimento ocorre de 9 a 13 de maio de 2019, das 8h às 11h e das 12h às 16h.

O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 14 de maio. A seleção tem validade até 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

VEJA OS CARGOS

PROFESSOR

Remuneração: R$1.637,64

Carga horária: 25 horas semanais e 125 horas mensais

Área de atuação: Língua Estrangeira (Inglês), Geografia, Arte e Matemática

Requisitos: Licenciatura Plena na área específica para a área de atuação.

Vagas: Há uma vaga para professor de Matemática e para os demais são para cadastro de reserva

PEDAGOGO

Remuneração: R$ 2.621,92

Carga horária: 40 horas semanais e 200 horas mensais

Área de atuação: Educação Básica

Requisitos: Básica Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em supervisão escolar, orientação escolar, administração escolar ou inspeção escolar, ou licenciatura plena com curso de formação de especialistas em educação em nível de pós-graduação “Lato-Sensu”, e no mínimo três anos de experiência docente.

Vagas: 2, mais cadastro de reserva

INSPETOR ESCOLAR

Remuneração: R$ 2.621,92

Carga horária: 40 horas semanais e 200 horas mensais

Área de atuação: Educação Básica

Requisitos: Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Inspeção Escolar ou Curso Específico de Formação de Especialistas em nível de pós-graduação “Lato-Sensu” e no mínimo três anos de experiência docente.

Vagas: cadastro de reserva