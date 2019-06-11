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São Mateus

Prefeitura de São Mateus abre seleção com 89 vagas para área da saúde

As inscrições começam nesta terça-feira (11) e os salários variam entre R$ 998 e R$ 4.400,00

Publicado em 10 de Junho de 2019 às 21:55

Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

10 jun 2019 às 21:55
Prefeitura de São Mateus Crédito: Divulgação
A Prefeitura de São Mateus, no Norte do Estado, por meio da Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta segunda-feira (10), o edital do processo seletivo simplificado para o preenchimento de vagas na área da saúde. Ao todo serão 89 vagas para profissionais com ensino médio completo, técnico e ensino superior em inúmeras áreas. Os salários variam entre R$ 998,00 e R$ 4.400,00.
As inscrições podem ser feitas a partir das 8h desta terça-feira (11) e seguem até às 18h do dia 14 de junho pelo site da prefeitura em www.saomateus.es.gov.br/processos-seletivos. O processo seletivo será composto por três etapas que vão abordar as inscrições online de caráter classificatório e eliminatório, comprovação de títulos e tempo de serviço e a apresentação de documentação e assinatura do contrato temporário. Além disso, para o cargo de motorista, haverá uma quarta etapa que será a convocação para prova prática de caráter eliminatório e classificatório.
As vagas disponíveis neste processo seletivo são para: Agente Administrativo, Assistente Social, Atendente de Consultório Dentário, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico Cardiologista, Médico Ortopedista, Médico ESF, Médico Ginecologista Obstetra, Médico Infectologista, Médico Psiquiatra, Médico Pneumologista, Médico Sanitarista, Médico do Trabalho, Motorista, Nutricionista, Psicólogo e Técnico em Enfermagem.
Os aprovados no processo seletivo irão atuar na Secretaria Municipal de Saúde e demais Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de São Mateus.
 

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