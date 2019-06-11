Prefeitura de São Mateus abre seleção com 89 vagas para área da saúde

As inscrições podem ser feitas a partir das 8h desta terça-feira (11) e seguem até às 18h do dia 14 de junho pelo site da prefeitura em. O processo seletivo será composto por três etapas que vão abordar as inscrições online de caráter classificatório e eliminatório, comprovação de títulos e tempo de serviço e a apresentação de documentação e assinatura do contrato temporário. Além disso, para o cargo de motorista, haverá uma quarta etapa que será a convocação para prova prática de caráter eliminatório e classificatório.