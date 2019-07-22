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Prefeitura de São Gabriel da Palha abre vaga para área da Educação

Profissional precisa ter Graduação em Licenciatura Plena; remuneração é de R$ 1.110,83, para carga horária de 36h

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 18:34

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 jul 2019 às 18:34
Seleção contará com provas objetiva e de títulos Crédito: Pixabay
A Prefeitura de São Gabriel da Palha, município que fica ao Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais na área da Educação. As chances são para a formação de cadastro de reserva para o cargo de coordenador de turno.
> 34 concursos públicos abertos com salários de até R$ 31 mil
O profissional precisa ter Graduação em Licenciatura Plena. A remuneração é de R$ 1.110,83, para carga horária de 36h.
Os interessados podem se inscrever de 29 de julho a 7 de agosto de 2019, de segunda a quinta-feira das 13h às 18h, e sexta das 7h às 13h. O atendimento ocorre na Secretaria Municipal de Educação.
A seleção será composta por provas objetiva e de títulos.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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