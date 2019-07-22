Prefeitura de São Gabriel da Palha abre vaga para área da Educação

O profissional precisa ter Graduação em Licenciatura Plena. A remuneração é de R$ 1.110,83, para carga horária de 36h.

Os interessados podem se inscrever de 29 de julho a 7 de agosto de 2019, de segunda a quinta-feira das 13h às 18h, e sexta das 7h às 13h. O atendimento ocorre na Secretaria Municipal de Educação.