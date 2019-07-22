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Prefeitura de Santa Teresa contrata agentes de saúde

São 34 vagas, sendo 10 para agente de combate a endemias e 24 para agentes comunitário de saúde

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 16:41

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 jul 2019 às 16:41
Prefeitura de Santa Teresa contrata profissionais da área da Saúde Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de Santa Teresa, município que fica na região serrana do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários para atuar na área da Saúde.
> Prefeitura de Aracruz abre seleção com 74 vagas
As oportunidades são para os cargos de 10 agentes de combate a endemias (ACE) e 24 agentes comunitários de saúde (ACS). A carga horária é de 40 horas semanais. O salário é de R$ 1.014,00, mais complemento de R$ 236,00, totalizando R$ 1.250.
Os candidato devem ter o ensino médio. Para a função de agente comunitário de saúde, é necessário  ainda morar na área onde deseja atuar.
As inscrições para a seleção podem ser feitas de 5 a 9 de agosto de 2019, das 8 às 16 horas, no prédio da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa, que fica na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro.
A seleção contará com duas etapas. Na primeira fase, haverá prova objetiva de conhecimentos específicos, enquanto a segunda de avaliação de títulos.
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