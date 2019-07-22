Prefeitura de Santa Teresa contrata agentes de saúde

Prefeitura de Santa Teresa contrata profissionais da área da Saúde Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Santa Teresa , município que fica na região serrana do Espírito Santo , vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários para atuar na área da Saúde

As oportunidades são para os cargos de 10 agentes de combate a endemias (ACE) e 24 agentes comunitários de saúde (ACS). A carga horária é de 40 horas semanais. O salário é de R$ 1.014,00, mais complemento de R$ 236,00, totalizando R$ 1.250.

Os candidato devem ter o ensino médio. Para a função de agente comunitário de saúde, é necessário ainda morar na área onde deseja atuar.

As inscrições para a seleção podem ser feitas de 5 a 9 de agosto de 2019, das 8 às 16 horas, no prédio da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa, que fica na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro.