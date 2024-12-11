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Prefeitura de Piúma abre seleção com mais de 100 vagas

Postos são para guarda-vidas, coordenador supervisor e assistente de creche; atendimento aos candidatos ocorre de 12 a 18 de dezembro

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 11:47

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 dez 2024 às 11:47
Sede da Prefeitura de Piúma, localizada no Litoral Sul do Espírito Santo
Sede da Prefeitura de Piúma, localizada no Litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Piúma
A Prefeitura de Piúma lançou dois editais para contratação temporária de profissionais de níveis fundamental e médio. A oferta é de 111 vagas, distribuídas da seguinte maneira:
  • Guarda-vidas (20)
  • Coordenador supervisor (2)
  • Assistentes de creche (89)
A remuneração varia de R$ 1.794,43 a R$ 2.050,80, acrescido de auxílio-alimentação.
A carga horária é de 40 horas semanais para assistente de creche. Entretanto, para os cargos de guarda-vidas e coordenador supervisor, será jornada 12 de trabalho por 36 horas de descanso.
As inscrições podem ser feitas de 12 a 18 de dezembro de 2024, por meio do site da prefeitura
Os candidatos serão classificados mediante aplicação de prova de títulos e tempo de experiência, com base nos critérios de pontuação especificados nos documentos de seleção.
A validade da seleção de guarda-vidas e coordenador supervisor será de seis meses, podendo ser prorrogada. No entanto, para assistente de creche vai até 31 de dezembro de 2025.

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