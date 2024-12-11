Prefeitura de Piúma abre seleção com mais de 100 vagas

Sede da Prefeitura de Piúma, localizada no Litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Piúma

A Prefeitura de Piúma lançou dois editais para contratação temporária de profissionais de níveis fundamental e médio. A oferta é de 111 vagas, distribuídas da seguinte maneira:

Guarda-vidas (20)

Coordenador supervisor (2)

Assistentes de creche (89)

A remuneração varia de R$ 1.794,43 a R$ 2.050,80, acrescido de auxílio-alimentação.

A carga horária é de 40 horas semanais para assistente de creche. Entretanto, para os cargos de guarda-vidas e coordenador supervisor, será jornada 12 de trabalho por 36 horas de descanso.

As inscrições podem ser feitas de 12 a 18 de dezembro de 2024, por meio do site da prefeitura

Os candidatos serão classificados mediante aplicação de prova de títulos e tempo de experiência, com base nos critérios de pontuação especificados nos documentos de seleção.