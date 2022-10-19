Prefeitura de Linhares abre 40 vagas para guarda-vidas

Trabalho dos guarda-vidas em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares / divulgação

Prefeitura de Linhares vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de guarda-vidas. A oferta é de 40 vagas para atuar durante o verão nas praias de Pontal do Ipiranga (30), Regência (6) e Povoação (4).

A remuneração é de R$ 1.480,05 e tíquete alimentação no valor de R$ 500, pago diretamente na folha de pagamento, além de vale transporte, se houver necessidade.

As inscrições poderão ser feitas de 24 de outubro até 25 de novembro, das 9 às 16 horas, na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, que fica na Avenida João Francisco Calmon, 1.605, Centro.

Para participar, é necessário que o candidato tenha idade mínima de 18 anos e curso de formação de guarda-vidas promovido pelo Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, devidamente regularizado de acordo com a Norma Técnica nº 07/CBMES (validado). De acordo com as normas da seleção, o interessado não pode ter contrato temporário rescindido pelo Município, por falta disciplinar e não ter o nome indicado no relatório anual do Corpo de Bombeiros por má conduta.

Os profissionais vão assinar contrato para trabalhar do dia 5 de dezembro de 2022 a 26 de fevereiro de 2023, e a carga horária é de 40 horas semanais em regime de escala, elaborado pelo Corpo de Bombeiros.