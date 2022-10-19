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Prefeitura de Linhares abre 40 vagas para guarda-vidas

Profissionais vão atuar durante o verão nas praias de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação. Inscrições podem ser feitas de 24 de outubro a 25 de novembro

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 10:51

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 out 2022 às 10:51
Trabalho dos guarda-vidas em Linhares
Trabalho dos guarda-vidas em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares / divulgação
A Prefeitura de Linhares vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de guarda-vidas. A oferta é de 40 vagas para atuar durante o verão nas praias de Pontal do Ipiranga (30), Regência (6) e Povoação (4).
A remuneração é de R$ 1.480,05 e tíquete alimentação no valor de R$ 500, pago diretamente na folha de pagamento, além de vale transporte, se houver necessidade.
As inscrições poderão ser feitas de 24 de outubro até 25 de novembro, das 9 às 16 horas, na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, que fica na Avenida João Francisco Calmon, 1.605, Centro.
Para participar, é necessário que o candidato tenha idade mínima de 18 anos e curso de formação de guarda-vidas promovido pelo Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, devidamente regularizado de acordo com a Norma Técnica nº 07/CBMES (validado). De acordo com as normas da seleção, o interessado não pode ter contrato temporário rescindido pelo Município, por falta disciplinar e não ter o nome indicado no relatório anual do Corpo de Bombeiros por má conduta.
Os profissionais vão assinar contrato para trabalhar do dia 5 de dezembro de 2022 a 26 de fevereiro de 2023, e a carga horária é de 40 horas semanais em regime de escala, elaborado pelo Corpo de Bombeiros.
O processo seletivo contará com duas etapas. Na primeira, de caráter eliminatório, haverá avaliação das inscrições, que visa à verificação dos documentos exigidos. A segunda, caso o número de inscritos e aptos a serem contratados ultrapasse a quantidade de vagas oferecidas, a prioridade para contratação será dos candidatos residentes no Município de Linhares.

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