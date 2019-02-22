Prefeitura de João Neiva abre seleção com salário de até R$ 7,5 mil

Prefeitura de João Neiva abre processo seletivo Crédito: Divulgação

A Prefeitura de João Neiva vai abrir processo seletivo para a contratação de profissionais de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 7,5 mil.

As inscrições poderão ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 25 de fevereiro a 1º de março. O atendimento ocorre na Secretaria Municipal de Saúde fica na Rua Fortunato Afonso Tessarolo, 150, Triângulo, João Neiva, das 8 horas às 10h30 e das 13 às 16 horas.

As provas serão objetivas e de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

Quem tem o nível médio pode se inscrever para os cargos de agente fiscal sanitário, auxiliar de saúde bucal, técnico de enfermagem e atendente de consultório dentário do Programa Saúde Bucal. A remuneração varia de R$ 937 a R$ 1.042,56.