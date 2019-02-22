Prefeitura de João Neiva abre seleção com salário de até R$ 7,5 mil

A Prefeitura de João Neiva vai abrir processo seletivo para a contratação de profissionais de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 7,5 mil.
As inscrições poderão ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 25 de fevereiro a 1º de março. O atendimento ocorre na Secretaria Municipal de Saúde fica na Rua Fortunato Afonso Tessarolo, 150, Triângulo, João Neiva, das 8 horas às 10h30 e das 13 às 16 horas.
As provas serão objetivas e de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.
Quem tem o nível médio pode se inscrever para os cargos de agente fiscal sanitário, auxiliar de saúde bucal, técnico de enfermagem e atendente de consultório dentário do Programa Saúde Bucal. A remuneração varia de R$ 937 a R$ 1.042,56.
A seleção também tem vagas para profissionais de nível superior nos seguintes cargos: assistente social, cirurgião dentista, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, profissional de educação física, psicólogo, terapauta ocupacional, médico, coordenação de enfermagem da ESF, enfermeiro ESF, cirurgião dentista do Programa de Saúde bucal e fisioterapeuta ESF. O salário varia de R$ 1.876,61 a R$ 7,5 mil.