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Até 4 de janeiro

Prefeitura de Guarapari contrata técnicos de enfermagem

Carga horária 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 1.037,83; oferta é de 14 vagas, além da formação de cadastro de reserva

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 13:56

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 jan 2019 às 13:56
Seleção vai preencher 14 vagas, além da formação de cadastro de reserva Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de Guarapari está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem como objetivo contratar 14 técnicos de enfermagem. A carga horária 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 1.037,83. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. 
Para participar é necessário que o candidato tenha concluído o curso de Técnico em Enfermagem e seja registrado no respectivo Órgão Regulador/ Conselho de Classe.
As Inscrições são gratuitas e devem ser feitas nos dias 3 e 4 de janeiro de 2019, na Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, Bairro Muquiçaba. O atendimento será realizado das 9h às 17h.
A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos e experiência profissional, onde serão pontuados Tempo de Serviço e Cursos/Títulos Compatíveis ao Exercício da Função Pleiteada.
 

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