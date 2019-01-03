Prefeitura de Guarapari contrata técnicos de enfermagem

Seleção vai preencher 14 vagas, além da formação de cadastro de reserva Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Guarapari está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem como objetivo contratar 14 técnicos de enfermagem. A carga horária 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 1.037,83. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

Para participar é necessário que o candidato tenha concluído o curso de Técnico em Enfermagem e seja registrado no respectivo Órgão Regulador/ Conselho de Classe.

As Inscrições são gratuitas e devem ser feitas nos dias 3 e 4 de janeiro de 2019, na Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, Bairro Muquiçaba. O atendimento será realizado das 9h às 17h.

A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos e experiência profissional, onde serão pontuados Tempo de Serviço e Cursos/Títulos Compatíveis ao Exercício da Função Pleiteada.