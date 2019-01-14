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Temporário

Prefeitura de Guarapari abre seleção para contratar motoristas

Carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 1.101,18

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 16:16

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 jan 2019 às 16:16
Seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal da Educação, vai abrir processo seletivo para a contratação de motoristas temporários. A oferta é de quatro vagas para atuar na rota escolar. Também há formação de cadastro de reserva.
A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 1.101,18. Para participar, o candidato precisa ter habilitação (Categoria Mínima “D”) e curso de transporte escolar com carga horária mínima de 20 horas/aula.
As inscrições podem ser feitas no dia 15 de janeiro de 2019; diretamente na Secretaria Municipal da Educação, que fica na Av. Santa Clara, 13, Sol Nascente, Guarapari, das 8h às 12h e de 14h às 17h.
Só será permitida apenas uma inscrição por candidato. A seleção será composta por quatro fases: Inscrição, Classificação, Prova Prática e Chamada.
O contrato terá validade de 12 meses a partir da data de assinatura do, podendo ser prorrogado a critério da Administração, por igual período.
ATRIBUIÇÕES
- Dirigir veículos automotores, tais como: ônibus, micro-ônibus e peruas escolares, de acordo com as normas de trânsito e as instruções recebidas, para efetuar o transporte de alunos em área urbana e rural de difícil acesso.
- Zelar pelo funcionamento, abastecimento, limpeza e conservação dos veículos. Inspecionar o veículo, antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustíveis, água, testando freios, parte elétrica e outros mecanismos, para certificar-se de suas condições de funcionamento, tomar providências para sanar as irregularidades detectadas.
- Dirigir corretamente caminhões, ônibus e peruas de transportes de estudantes e demais veículos pertencentes à frota municipal, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, recolhendo e transportando pessoas, cargas, materiais e equipamentos em locais e horas determinadas, conduzindo-os em segurança conforme itinerários estabelecidos.
- Comunicar a quem de direito qualquer defeito porventura existente, não transitando com o mesmo até que se realize o conserto para prevenir acidentes ou transtornos quando em trânsito. Fazer reparos de emergência, quando possível e troca de pneus, para que possa movimentar o veículo até que seja providenciado o reparo.
- Promover o abastecimento de água, combustível e óleo do veículo e a sua lubrificação, quando indicada, para mantê-lo em condições de uso.
- Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas, se houver, bem como solicitar reparos e providenciar a limpeza do mesmo, para mantê-lo em condições de uso.
- Efetuar anotações das viagens realizadas, quilometragem rodada, itinerários e outras ocorrências, seguindo normas estabelecidas pelas autoridades competentes. Recolher o veículo após o serviço, deixando-o estacionado e fechado corretamente, para possibilitar sua manutenção e abastecimento.
- Atuar em área urbana e rural de difícil acesso, estando diariamente nos locais indicados pela Secretaria de Educação para início da rota escolar. Desempenhar outras tarefas correlatas à sua função.

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