Prefeitura de Guarapari abre seleção com 85 vagas temporárias

Prefeitura de Guarapari contrata profissionais da área da Saúde Crédito: Ricardo Medeiros

A Prefeitura de Guarapari, que fica no litoral Sul do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de níveis fundamental, técnico e superior. A oferta é de 85 vagas para área da Saúde, distribuídas por dois editais. Também haverá formação de cadastro de reserva.

A carga horária dos contratados será de 40 horas semanais e os salários variam de R$ 1.280 a R$ 3.200 ao mês. Clique aqui para ler os editais.

As inscrições poderão ser feitas no período de 5 a 7 de dezembro, na Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, Muquiçaba. O atendimento ocorre das 9h às 11h e das 13h às 17h.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos e experiência profissional, de acordo com os critérios de pontuação estabelecidos no edital. A seleção terá validade de seis meses, a contar da data de publicação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Confira as vagas

Edital nº 016/2022

Técnico em Enfermagem (Diarista) (26)

Auxiliar de Serviços Gerais (Diarista) (6)

Edital nº 017/2022