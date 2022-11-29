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Saúde

Prefeitura de Guarapari abre seleção com 85 vagas temporárias

Oportunidades são destinadas a profissionais de níveis fundamental, técnico e superior; inscrições podem ser feitas de 5 a 7 de dezembro

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 11:37

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 nov 2022 às 11:37
Prefeitura de Guarapari
Prefeitura de Guarapari contrata profissionais da área da Saúde Crédito: Ricardo Medeiros
A Prefeitura de Guarapari, que fica no litoral Sul do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de níveis fundamental, técnico e superior. A oferta é de 85 vagas para área da Saúde, distribuídas por dois editais. Também haverá formação de cadastro de reserva.
A carga horária dos contratados será de 40 horas semanais e os salários variam de R$ 1.280 a R$ 3.200 ao mês. Clique aqui para ler os editais. 
As inscrições poderão ser feitas no período de 5 a 7 de dezembro, na Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, Muquiçaba. O atendimento ocorre das 9h às 11h e das 13h às 17h.
Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos e experiência profissional, de acordo com os critérios de pontuação estabelecidos no edital. A seleção terá validade de seis meses, a contar da data de publicação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Confira as vagas

Edital nº 016/2022

  • Técnico em Enfermagem (Diarista) (26)
  • Auxiliar de Serviços Gerais (Diarista) (6)

Edital nº 017/2022

  • Técnico em Enfermagem (Plantonista) (29)
  • Enfermeiro (15)
  • Auxiliar de Serviços Gerais (Plantonista) (9)

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