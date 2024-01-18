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Inscrições abertas

Prefeitura de Guarapari abre concurso público com 39 vagas

Remuneração varia de R$ 1.944,69 a R$ 2.900; objetivo do processo seletivo é preencher postos de níveis fundamental, médio e superior

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 14:23

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 jan 2024 às 14:23
A Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (Codeg), órgão da administração indireta da Prefeitura, está com inscrições abertas para o concurso público com 39 vagas, além da formação de cadastro de reserva.
As contratações serão pelo Regime Celetista, por meio da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Todos os cargos têm carga horária de 40 horas semanais. A remuneração varia de R$ 1.944,69 a R$ 2.900.
As inscrições podem ser feitas até 2 de fevereiro, no site do Instituto Referência, empresa responsável pelo certame. 
A taxa de participação varia de R$ 70 a R$ 120. Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no CadÚnico e for membro de família de baixa renda. A solicitação deve ser feita nos dias 18 e 19 de janeiro.
prova de concurso público
Provas objetivas serão aplicadas no dia 17 de março Crédito: Freepik
As provas objetivas serão aplicadas no dia 17 de março de 2024. A avaliação será composta de 30 a 40 questões, com perguntas nas áreas de Língua Portuguesa, Informática, Matemática - Raciocínio Lógico, conhecimentos locais/gerais e conhecimentos específicos.
Os inscritos para o cargo de gari (limpeza urbana e jardineiro) farão ainda Teste de Aptidão Física, enquanto que para oficial carpinteiro e oficial soldador serralheiro haverá exame prático.
Conforme o edital, os concorrentes às funções de contador e técnico em segurança do trabalho serão avaliados por meio de análise de títulos. A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
A Coged foi criada, em 1979, por meio da Lei Municipal nº 906 e tem como responsabilidade a limpeza pública e iluminação pública da cidade.
Confira as vagas
  • Oficial carpinteiro
  • Requisito: Ensino Fundamental
  • Remuneração: R$ 1.944,69
  • Vaga: 1
  • Taxa: R$ 70
  • Gari I - limpeza urbana
  • Requisito: Ensino Fundamental
  • Remuneração: R$ 1.805,42
  • Vagas: 30
  • Taxa: R$ 70
  • Gari II - jardineiro
  • Requisito: Ensino Fundamental
  • Remuneração: R$ 1.805,42
  • Vagas: 5
  • Taxa: R$ 70
  • Oficial soldador serralheiro
  • Requisito: Ensino Fundamental
  • Remuneração: R$ 1.944,69
  • Vaga: 1
  • Taxa: R$ 70
  • Técnico de segurança do trabalho
  • Requisito: Ensino Médio
  • Remuneração: R$ 2.900
  • Vaga: 1
  • Taxa: R$ 80
  • Contador
  • Requisito: Ensino Superior
  • Remuneração: R$ 2.912
  • Vaga: 1
  • Taxa:  R$ 120

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