Prefeitura de Guarapari abre concurso público com 39 vagas

A Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (Codeg), órgão da administração indireta da Prefeitura, está com inscrições abertas para o concurso público com 39 vagas, além da formação de cadastro de reserva.

As contratações serão pelo Regime Celetista, por meio da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Todos os cargos têm carga horária de 40 horas semanais. A remuneração varia de R$ 1.944,69 a R$ 2.900.

As inscrições podem ser feitas até 2 de fevereiro, no site do Instituto Referência , empresa responsável pelo certame.

A taxa de participação varia de R$ 70 a R$ 120. Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no CadÚnico e for membro de família de baixa renda. A solicitação deve ser feita nos dias 18 e 19 de janeiro.

Provas objetivas serão aplicadas no dia 17 de março Crédito: Freepik

As provas objetivas serão aplicadas no dia 17 de março de 2024. A avaliação será composta de 30 a 40 questões, com perguntas nas áreas de Língua Portuguesa, Informática, Matemática - Raciocínio Lógico, conhecimentos locais/gerais e conhecimentos específicos.

Os inscritos para o cargo de gari (limpeza urbana e jardineiro) farão ainda Teste de Aptidão Física, enquanto que para oficial carpinteiro e oficial soldador serralheiro haverá exame prático.

Conforme o edital, os concorrentes às funções de contador e técnico em segurança do trabalho serão avaliados por meio de análise de títulos. A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

A Coged foi criada, em 1979, por meio da Lei Municipal nº 906 e tem como responsabilidade a limpeza pública e iluminação pública da cidade.

Confira as vagas

Oficial carpinteiro

Requisito: Ensino Fundamental

Remuneração: R$ 1.944,69

Vaga: 1

Taxa: R$ 70

Gari I - limpeza urbana

Requisito: Ensino Fundamental

Remuneração: R$ 1.805,42

Vagas: 30

Taxa: R$ 70

Gari II - jardineiro

Requisito: Ensino Fundamental

Remuneração: R$ 1.805,42

Vagas: 5

Taxa: R$ 70

Oficial soldador serralheiro

Requisito: Ensino Fundamental

Remuneração: R$ 1.944,69

Vaga: 1

Taxa: R$ 70

Técnico de segurança do trabalho

Requisito: Ensino Médio

Remuneração: R$ 2.900

Vaga: 1

Taxa: R$ 80