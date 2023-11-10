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Até R$ 4.130

Prefeitura de Domingos Martins abre concurso com 544 vagas

Oportunidades são voltadas para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico, superior e magistério; inscrições podem ser feitas até 14 de dezembro

Publicado em 10 de Novembro de 2023 às 09:03

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 nov 2023 às 09:03
Sede da Prefeitura de Domingos Martins
Prefeitura de Domingos Martins vai contar com novos servidores em breve Crédito: Divulgação / Prefeitura Domingos Martins
Prefeitura de Domingos Martins, município que fica na região Serrana do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso público com 544 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.323,75 a R$ 4.130,10.
As oportunidades são voltadas para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico, superior e magistério.
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 14 de dezembro de 2023, no site do Instituto Access, empresa responsável pelo certame.  A taxa de participação varia de R$25 a R$ 62, conforme o cargo.
O concurso contará com provas objetivas para todos os cargos. Também haverá exames discursivos, provas práticas e avaliação de títulos, de acordo com determinação do edital. Os primeiros testes serão aplicados no dia 28 de janeiro de 2024.

Confira as vagas

  • ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
  • Gari (20)
  • Jardineiro (1)
  • Mecânico (2)
  • Servente (67)
  • Trabalhador braçal (40)
  • ENSINO MÉDIO COMPLETO
  • Agente de Serviços Básicos (31)
  • Auxiliar Administrativo (14)
  • Auxiliar de Atividades Educacionais (95)
  • Auxiliar em Saúde Bucal (10)
  • Auxiliar de Secretaria Escolar (25)
  • Cuidador (8)
  • Eletricista de Instalações (2)
  • Motorista (27)
  • Operador de Máquinas (20)
  • Pedreiro (2)
  • Vigia (3)
  • NÍVEL TÉCNICO
  • Técnico Agropecuário (3)
  • Técnico em Enfermagem (18)
  • Técnico de Informática (3)
  • Técnico de Laboratório (1)
  • Técnico em Meio Ambiente (1)
  • NÍVEL SUPERIOR
  • Arquiteto (4)
  • Assistente Social (6)
  • Auditor Fiscal de Tributos Municipais (4)
  • Auditor Público Interno (1)
  • Biólogo (1)
  • Cirurgião Dentista (7)
  • Contador (1)
  • Enfermeiro (10)
  • Engenheiro Agrônomo (2)
  • Engenheiro Ambiental (1)
  • Engenheiro Civil (4)
  • Engenheiro Eletricista (1)
  • Farmacêutico (4)
  • Fiscal Ambiental (3)
  • Fiscal de Obras e Atividades Urbanas (2)
  • Fiscal de Posturas (2)
  • Fiscal de Transporte (1)
  • Fiscal de Vigilância Sanitária (1)
  • Fisioterapeuta (3)
  • Fonoaudiólogo (3)
  • Médico (2)
  • Médico Veterinário (3)
  • Nutricionista (3)
  • Procurador do Município (2)
  • Psicólogo (4)
  • NÍVEL SUPERIOR - MAGISTÉRIO
  • Professor A (54)
  • Professor B - Arte (4)
  • Professor B – Educação Física (6)
  • Professor B – Língua Alemã (1)
  • Professor B – Língua Italiana (1)
  • Professor P (Pedagogo) (10)

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