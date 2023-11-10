Prefeitura de Domingos Martins abre concurso com 544 vagas

A Prefeitura de Domingos Martins, município que fica na região Serrana do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso público com 544 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.323,75 a R$ 4.130,10.
As oportunidades são voltadas para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico, superior e magistério.
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 14 de dezembro de 2023, no site do Instituto Access, empresa responsável pelo certame. A taxa de participação varia de R$25 a R$ 62, conforme o cargo.
O concurso contará com provas objetivas para todos os cargos. Também haverá exames discursivos, provas práticas e avaliação de títulos, de acordo com determinação do edital. Os primeiros testes serão aplicados no dia 28 de janeiro de 2024.
Confira as vagas
- ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
- Gari (20)
- Jardineiro (1)
- Mecânico (2)
- Servente (67)
- Trabalhador braçal (40)
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Agente de Serviços Básicos (31)
- Auxiliar Administrativo (14)
- Auxiliar de Atividades Educacionais (95)
- Auxiliar em Saúde Bucal (10)
- Auxiliar de Secretaria Escolar (25)
- Cuidador (8)
- Eletricista de Instalações (2)
- Motorista (27)
- Operador de Máquinas (20)
- Pedreiro (2)
- Vigia (3)
- NÍVEL TÉCNICO
- Técnico Agropecuário (3)
- Técnico em Enfermagem (18)
- Técnico de Informática (3)
- Técnico de Laboratório (1)
- Técnico em Meio Ambiente (1)
- NÍVEL SUPERIOR
- Arquiteto (4)
- Assistente Social (6)
- Auditor Fiscal de Tributos Municipais (4)
- Auditor Público Interno (1)
- Biólogo (1)
- Cirurgião Dentista (7)
- Contador (1)
- Enfermeiro (10)
- Engenheiro Agrônomo (2)
- Engenheiro Ambiental (1)
- Engenheiro Civil (4)
- Engenheiro Eletricista (1)
- Farmacêutico (4)
- Fiscal Ambiental (3)
- Fiscal de Obras e Atividades Urbanas (2)
- Fiscal de Posturas (2)
- Fiscal de Transporte (1)
- Fiscal de Vigilância Sanitária (1)
- Fisioterapeuta (3)
- Fonoaudiólogo (3)
- Médico (2)
- Médico Veterinário (3)
- Nutricionista (3)
- Procurador do Município (2)
- Psicólogo (4)
- NÍVEL SUPERIOR - MAGISTÉRIO
- Professor A (54)
- Professor B - Arte (4)
- Professor B – Educação Física (6)
- Professor B – Língua Alemã (1)
- Professor B – Língua Italiana (1)
- Professor P (Pedagogo) (10)