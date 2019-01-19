Prefeitura de Cariacica vai abrir concurso para guarda municipal

Prefeitura Municipal de Cariacica Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Cariacica vai abrir concursos público para contratar guardas municipais. A seleção será realizada no ano que vem e a expectativa é que sejam abertas em torno de 100 vagas. De acordo com a prefeitura, o Projeto de Lei para a criação da Guarda será elaborado e encaminhado à Câmara de Vereadores em 2020.

Somente após a aprovação do documento, o edital de abertura do certame será publicado. Todo o processo está previsto para o primeiro semestre do ano que vem. Ainda não há informações sobre escolaridade, remuneração e quando as inscrições serão abertas.

No mesmo processo de criação, os 19 agentes de trânsito que hoje trabalham na cidade serão incluídos na Guarda Municipal.