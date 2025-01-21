Prefeitura de Cariacica prorroga prazo de inscrição de concurso

A Prefeitura de Cariacica prorrogou o prazo das inscrições do concurso público que visa preencher São 452 vagas para carreiras de níveis médio, técnico e superior, além da formação de cadastro de reserva. Os candidatos têm até o dia 27 de janeiro para garantir a participação no certame. Incialmente, as inscrições terminariam no dia 20 do mesmo mês. A remuneração varia de R$ 1.785 a R$ 7.800.
O atendimento ocorre até as 18 horas para garantir a participação no certame, no site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (Idesg), empresa responsável pelo concurso.
Confira os detalhes do edital
VAGAS
452, sendo 328 para cargos de níveis médio e técnico e 124 para quem tem nível superior.
CARGA HORÁRIA
Para os cargos de níveis médio e técnico, a jornada é de 40 horas semanais para todos os cargos. Já para nível superior, a carga horária varia de 20 a 40 horas, conforme a carreira.
REMUNERAÇÃO
Varia de R$ 1.785 a R$ 7.875.
CARGOS, VAGAS E SALÁRIOS
- NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
- Agente Administrativo (50 - R$ 2.100)
- Assistente Educacional (200 - R$ 1.785)
- Auxiliar de Veterinário (1 - R$ 1.785)
- Educador Social (3 - R$ 1.785)
- Técnico de Enfermagem (70 - R$ 2.100)
- Técnico em Defesa Civil (2 - R$ 2.100)
- Técnico em Saúde Bucal (2 - R$ 2.100)
- NÍVEL SUPERIOR
- Analista do Executivo Municipal - Administração (3 - R$ 3.780)
- Analista do Executivo Municipal - Direito (4 - R$ 3.780)
- Analista do Executivo Municipal – Economia (2 - R$ 3.780)
- Analista do Executivo Municipal – Estatística (1 - R$ 3.780)
- Analista do Executivo Municipal – Geógrafo (1 - R$ 3.780)
- Analista do Executivo Municipal – Geoprocessamento (3 - R$ 3.780)
- Analista em Tecnologia da Informação - Sistema da Informação (1 - R$ 6.825)
- Analista em Tecnologia da Informação – Suporte e Infraestrutura (1 - R$ 6.825)
- Analista em Tecnologia da Informação - Segurança da Informação (1 - R$ 6.825)
- Arquiteto e Urbanista (7 - R$ 6.825)
- Assistente Social (10 - R$ 3.255)
- Auditor Interno - Formação em Direito (1 - R$ 6.825)
- Cientista Social (2 - R$ 2.940)
- Cirurgião Dentista – área de atuação: Buco Maxilo Facial (1 - R$ 3.885)
- Cirurgião Dentista – Clínico Geral (1 - R$ 3.885)
- Cirurgião Dentista – área de atuação: Paciente Especial (1 - R$ 3.885)
- Educador Físico (6 - R$ 2.940)
- Enfermeiro (15 - R$ 3.255)
- Engenheiro Agrônomo (1 - R$ 6.825)
- Engenheiro Ambiental (2 - R$ 6.825)
- Engenheiro Civil (7 - R$ 6.825)
- Engenheiro Geólogo (1 - R$ 6.825)
- Engenheiro de Trânsito (1 - R$ 6.825)
- Engenheiro Eletricista (2 - R$ 6.825)
- Engenheiro Químico (1 - R$ 6.825)
- Engenheiro Sanitarista (1 - R$ 6.825)
- Farmacêutico (5 - R$ 3.255)
- Fisioterapeuta (3 - R$ 3.255)
- Fonoaudiólogo (3 - R$ 3.255)
- Médico – área de atuação: Angiologia (1 - R$ 7.875)
- Médico – área de atuação: Cardiologia (2 - R$ 7.875)
- Médico – área de atuação: Endocrinologia (2 - R$ 7.875)
- Médico – área de atuação: Gastroenterologia (1 - R$ 7.875)
- Médico – área de atuação: Geriatria (1 - R$ 7.875)
- Médico – área de atuação: Ginecologia (2 - R$ 7.875)
- Médico – área de atuação: Neurologia (1 - R$ 7.875)
- Médico – área de atuação: Neurologia Pediátrica (2 - R$ 7.875)
- Médico – área de atuação: Ortopedia (1 - R$ 7.875)
- Médico – área de atuação: Otorrinolaringologia (1 - R$ 7.875)
- Médico – área de atuação: Pneumologia (1 - R$ 7.875)
- Médico – área de atuação: Psiquiatria (2 - R$ 7.875)
- Médico – área de atuação: Psiquiatria Infantil (2 - R$ 7.875)
- Médico Veterinário (2 - R$ 3.885)
- Nutricionista (3 - R$ 3.255)
- Psicólogo (10 - R$ 3.255)
- Terapeuta Ocupacional (2 - R$ 3.255)
INSCRIÇÃO
Até as 18 horas do dia 27 de janeiro, no site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (Idesg), empresa responsável pelo concurso.
TAXA DE INSCRIÇÃO
R$ 70 para os cargos de níveis médio e técnico e de R$ 90 para os de nível superior.
ETAPAS
O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos e avaliação de títulos apenas para as funções de nível superior.
QUANDO SERÃO AS PROVAS
Os exames devem ser aplicados no dia 9 de março, em Cariacica. Para ser aprovado, será necessário obter 60% da pontuação máxima e não poderá zerar nenhuma disciplina.
REGIME JURÍDICO
Os candidatos classificados no concurso para os cargos do Poder Executivo serão nomeados sob o Regime Jurídico Estatutário.
VALIDADE
O prazo de validade do concurso público é de dois anos, podendo ser prorrogado, conforme a necessidade do município.