Prefeitura de Cariacica lança edital de concurso para Guarda Municipal

Guarda Municipal da Prefeitura de Cariacica Crédito: Claudio Postay/PMC / Divulgação

Prefeitura de Cariacica divulgou nesta sexta-feira (18) o edital de abertura do concurso público para agentes da Guarda Municipal. A oferta é de 35 vagas para início imediato, além de formação de cadastro de reserva.

Segundo o município, a remuneração pode chegar a R$ 6.508, composto por salário de R$ 2.200, mais R$ 660 referente ao adicional de periculosidade, R$ 1 mil (referente a escala especial), R$ 2.148,05 (auxílio fardamento, pago em uma única parcela no mês de abril de cada ano) e R$ 500 de auxílio-alimentação. A carga horária é de 40 horas semanais em regime de escala.

Para participar, é necessário ter o ensino médio completo, idade entre 18 e 35 anos, carteira de habilitação ou permissão para dirigir no mínimo na categoria AB, entre outros requisitos.

Quem não tem acesso à internet deve procurar o posto de inscrição, que vai funcionar no Grau Técnico, na Avenida Mário Gurgel, nº 05, Vila Capixaba, Cariacica, no horário das 8h30 às 11h e das 13h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados. No local haverá computadores e impressoras, assim como profissional técnico para auxílio aos candidatos

Podem pedir isenção do valor os candidatos que pertencerem à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo; doador de medula óssea; e (ou) ser doador de sangue, assim considerado aquele doador voluntário e não remunerado que doou sangue por, no mínimo, três vezes nos últimos 12 meses, regularmente registrado nos hemocentros e bancos de sangue.

Para requerimento de isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá, no ato de inscrição, enviar declaração contida no Anexo IV do edital junto com cópia de documento oficial de identidade, somente entre os dias 25 a 27 de agosto de 2023.

O concurso contará com seis etapas: prova objetiva, teste de capacidade física, avaliação psicológica, exames médicos (inclusive toxicológico), investigação de conduta social e curso de formação e capacidade física (presencial e em tempo integral).

Os exames objetivos terão questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática Básica, Legislação de Trânsito e Legislação Específica da Guarda Municipal de Cariacica e Conhecimentos Específicos. Os testes serão aplicados em 21 de janeiro de 2024.