Prefeitura de Cariacica lança edital de concurso para Guarda Municipal

A Prefeitura de Cariacica divulgou nesta sexta-feira (18) o edital de abertura do concurso público para agentes da Guarda Municipal. A oferta é de 35 vagas para início imediato, além de formação de cadastro de reserva.
Segundo o município, a remuneração pode chegar a R$ 6.508, composto por salário de R$ 2.200, mais R$ 660 referente ao adicional de periculosidade, R$ 1 mil (referente a escala especial), R$ 2.148,05 (auxílio fardamento, pago em uma única parcela no mês de abril de cada ano) e R$ 500 de auxílio-alimentação. A carga horária é de 40 horas semanais em regime de escala.
Para participar, é necessário ter o ensino médio completo, idade entre 18 e 35 anos, carteira de habilitação ou permissão para dirigir no mínimo na categoria AB, entre outros requisitos.
As inscrições poderão ser feitas das 14 horas do dia 25 de agosto até as 23h59 de 20 de novembro de 2023, no site do Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano (Access). A taxa de participação é de R$ 135.
Quem não tem acesso à internet deve procurar o posto de inscrição, que vai funcionar no Grau Técnico, na Avenida Mário Gurgel, nº 05, Vila Capixaba, Cariacica, no horário das 8h30 às 11h e das 13h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados. No local haverá computadores e impressoras, assim como profissional técnico para auxílio aos candidatos
Podem pedir isenção do valor os candidatos que pertencerem à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo; doador de medula óssea; e (ou) ser doador de sangue, assim considerado aquele doador voluntário e não remunerado que doou sangue por, no mínimo, três vezes nos últimos 12 meses, regularmente registrado nos hemocentros e bancos de sangue.
Para requerimento de isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá, no ato de inscrição, enviar declaração contida no Anexo IV do edital junto com cópia de documento oficial de identidade, somente entre os dias 25 a 27 de agosto de 2023.
O concurso contará com seis etapas: prova objetiva, teste de capacidade física, avaliação psicológica, exames médicos (inclusive toxicológico), investigação de conduta social e curso de formação e capacidade física (presencial e em tempo integral).
Os exames objetivos terão questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática Básica, Legislação de Trânsito e Legislação Específica da Guarda Municipal de Cariacica e Conhecimentos Específicos. Os testes serão aplicados em 21 de janeiro de 2024.
Atualmente, o efetivo da Guarda Municipal de Cariacica é composto por 42 agentes.