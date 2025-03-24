A Prefeitura de Cariacica lançou nesta segunda-feira (24) um edital para concurso público ofertando 15 vagas para o cargo de fiscal municipal, além de cadastro de reserva. O salário inicial é de R$ 3.360. As inscrições serão abertas no dia 31 de março e os interessados poderão realizar a inscrição pela internet.
O edital possui vagas para fiscais nas áreas de agropecuária, meio ambiente, defesa do consumidor, obras, posturas, transportes e vigilância sanitária. Para se candidatar, é preciso ter curso superior na área de interesse, além de ser aprovado em um curso de treinamento específico. Para algumas vagas, é desejável possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B. O edital completo do concurso foi publicado em edição extra do Diário Oficial do município na última sexta-feira (21) e pode ser conferido aqui.
Os interessados terão até o dia 30 de abril para se inscrever no site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (IDESG), que será o responsável pela aplicação das provas.
O concurso conta com três etapas: prova objetiva composta por 60 questões que vão avaliar Língua Portuguesa, raciocínio lógico, informática básica, legislação e conhecimentos específicos; prova de títulos; e um curso de treinamento específico.
Prefeitura de Cariacica lança concurso com 15 vagas para fiscal municipal