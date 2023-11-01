Prefeitura de Cariacica abre processo seletivo com 68 vagas

Agente comunitário de saúde de Cariacica Crédito: Claudio Postay/ Prefeitura de Cariacica

Prefeitura de Cariacica está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado destinado à contratação de 68 profissionais temporários. As oportunidades são para os cargos de agente comunitário de saúde (63) e agente de combate às endemias (5).

O salário é de R$ 2.604, referente a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Para participar, os candidatos precisam ter o ensino médio.

As inscrições podem ser feitas até 13 de novembro de 2023, no site do Instituto Access , responsável pela seleção. A taxa de participação é de R$ 75.

O candidato que não tiver acesso à internet pode procurar o atendimento presencial no Grau Técnico, que fica na Avenida Mário Gurgel, nº 5, Vila Capixaba, das 8h30 às 11h e das 13h às 17h.

O processo seletivo contará com prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 28 de janeiro de 2024, às 8h ou às 14h, em local a ser divulgado posteriormente. Haverá ainda análise de títulos.

O exame contará com 60 questões de múltipla escolha, distribuídas entre os seguintes conteúdos programáticos: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos.

O prazo de validade do processo seletivo será de dois anos, contado a partir da data da homologação do resultado final, podendo, conforme a necessidade da prefeitura, ser prorrogado uma única vez, por igual período.

Saiba mais sobre os cargos

Agente Comunitário de Saúde

Descrição sumária: exercício de atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da Educação Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em saúde, com o objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão do gestor municipal.

exercício de atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da Educação Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em saúde, com o objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão do gestor municipal. Vencimento básico: R$ 2.604.

R$ 2.604. Jornada de trabalho: 40 horas semanais.

40 horas semanais. Requisitos: morar na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público; ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial (com carga horária mínima de 40 horas) e ter concluído o ensino médio.

morar na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público; ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial (com carga horária mínima de 40 horas) e ter concluído o ensino médio. Vagas: 63