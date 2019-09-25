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Ensino médio

Prefeitura de Cariacica abre 150 vagas para agentes de saúde

Salário é de R$ 1.250 para carga horária de 40 horas semanais; inscrições abertas até 23 de outubro

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 11:31

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 set 2019 às 11:31
Agente comunitário de saúde de Cariacica Crédito: Prefeitura de Cariacica/divulgação
A Prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação temporária de 150 profissionais. As chances são para agentes comunitários de saúde (100) e agentes de combate a endemias (50). Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
> IBGE contrata 2.658 temporários; há vagas no Espírito Santo
De acordo com a prefeitura, o salário é de R$ 1.250 para carga horária de 40 horas semanais.
Os candidatos precisam ter o ensino médio. Para o cargo de agente comunitário de saúde, é necessário morar na área da comunidade em que atua. A seleção é de responsabilidade do Instituto de Acesso de Ensino, Pesquisa, Avaliação, Seleção e Emprego, o Instituto Acesso.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 23 de outubro, pelo endereço eletrônico www.institutoacesso.org.br, na página do Processo Seletivo Público. A taxa de inscrição será de R$ 44 em ambos os cargos.
Para os candidatos que não tiverem acesso à Internet, o Instituto Acesso disponibilizará Posto de Atendimento, localizado na BR 262 km 1, S/Nº, Edifício Jardim América, sala 101, bairro Jardim América, Cariacica, no horário das 9h às 17h.
A seleção será feita por provas objetiva e de títulos. Os exames estão previstos para serem aplicados no dia 17 de novembro. 
> Leia mais sobre Concursos e Empregos 
 

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