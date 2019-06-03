Prefeitura de Baixo Guandu abre concurso com salário de até R$ 4,8 mil

A Prefeitura de Baixo Guandu, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, vai abrir concurso público para a contratação de servidores. A oferta é de quatro vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 4,8 mil.
As inscrições podem ser feitas até 17 de junho de 2019, no site www.gualimp.com.br. A taxa de participação é de R$ 70 para os cargos de ensinos médio e técnico e de R$ 100 para os de nível superior.
Poderá pedir a isenção de pagamento da taxa o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa renda. A solicitação deve ser feita no período de 3 a 5 de junho de 2019, no site da inscrição.
O concurso será realizado em duas etapas. Na primeira, haverá prova objetiva e avaliação de títulos. Os exames serão aplicados no dia 14 de julho de 2019.
OS CARGOS
Cadista
Requisitos: Ensino Médio Completo, Conhecimentos de Informática e curso de Auto Cad de no mínimo 200 horas.
Vagas: formação de cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.123,26
Carga horária: 40 horas
Escriturário
Requisitos: Ensino Médio Completo e Curso de Informática/Microsoft Word e Excel de no mínimo 120 horas.
Vaga: 1, mais formação de cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.090,54
Carga horária: 40 horas
Oficial administrativo
Requisitos: Ensino Médio Completo e Curso de Informática/Microsoft Word e Excel de no mínimo 160 horas.
Vaga: 1, mais formação de cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.156,96
Carga horária: 40 horas
Técnico em edificações
Requisitos: Curso de Técnico em Edificações e registro no órgão competente.
Vaga: formação de cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.156,96
Carga horária: 40 horas
Administrador
Requisitos: Curso de Nível Superior em Administração e registro no CRA.
Vaga: cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.687,52
Carga horária: 40 horas
Auditor fiscal de tributos municipais
Requisitos: Nível Superior Completo em Administração ou Ciências Contábeis ou Direito ou Economia.
Vagas: 2, mais cadastro de reserva
Remuneração: R$ 4.800,00
Carga horária: 40 horas
Contador
Requisitos: Nível Superior Completo em Ciências Contábeis e registro no CRC.
Vaga: cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.687,52
Carga horária: 40 horas