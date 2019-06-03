Prefeitura de Baixo Guandu abre concurso com salário de até R$ 4,8 mil

Centro da cidade de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta Noroeste

A Prefeitura de Baixo Guandu , município que fica na região Noroeste do Espírito Santo , vai abrir concurso público para a contratação de servidores. A oferta é de quatro vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 4,8 mil.

As inscrições podem ser feitas até 17 de junho de 2019, no site www.gualimp.com.br . A taxa de participação é de R$ 70 para os cargos de ensinos médio e técnico e de R$ 100 para os de nível superior.

Poderá pedir a isenção de pagamento da taxa o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa renda. A solicitação deve ser feita no período de 3 a 5 de junho de 2019, no site da inscrição.

O concurso será realizado em duas etapas. Na primeira, haverá prova objetiva e avaliação de títulos. Os exames serão aplicados no dia 14 de julho de 2019.

OS CARGOS

Cadista

Requisitos: Ensino Médio Completo, Conhecimentos de Informática e curso de Auto Cad de no mínimo 200 horas.

Vagas: formação de cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.123,26

Carga horária: 40 horas

Escriturário

Requisitos: Ensino Médio Completo e Curso de Informática/Microsoft Word e Excel de no mínimo 120 horas.

Vaga: 1, mais formação de cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.090,54

Carga horária: 40 horas

Oficial administrativo

Requisitos: Ensino Médio Completo e Curso de Informática/Microsoft Word e Excel de no mínimo 160 horas.

Vaga: 1, mais formação de cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.156,96

Carga horária: 40 horas

Técnico em edificações

Requisitos: Curso de Técnico em Edificações e registro no órgão competente.

Vaga: formação de cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.156,96

Carga horária: 40 horas

Administrador

Requisitos: Curso de Nível Superior em Administração e registro no CRA.

Vaga: cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.687,52

Carga horária: 40 horas

Auditor fiscal de tributos municipais

Requisitos: Nível Superior Completo em Administração ou Ciências Contábeis ou Direito ou Economia.

Vagas: 2, mais cadastro de reserva

Remuneração: R$ 4.800,00

Carga horária: 40 horas

Contador

Requisitos: Nível Superior Completo em Ciências Contábeis e registro no CRC.

Vaga: cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.687,52