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Norte do ES

Prefeitura de Aracruz abre seleção para contratar professor temporário

Candidato precisa ter diploma de licenciatura na área, entre outros requisitos. A remuneração varia de R$ 2.890,48 a R$ 3.179,53, de acordo com a titulação do candidato

Publicado em 24 de Setembro de 2024 às 11:50

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 set 2024 às 11:50
Prefeitura de Aracruz
Prefeitura de Aracruz contará com novos professores  Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação
Prefeitura de Aracruz, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar professores temporários. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva para cargos de nível superior.
Para participar da seleção, o candidato precisa ter diploma de licenciatura na área, entre outros requisitos. A remuneração varia de R$ 2.890,48 a R$ 3.179,53, de acordo com a titulação do candidato. A carga horária é de 25 horas semanais.
As inscrições poderão ser feitas no período de 3 a 8 de outubro de 2024 (horário de Brasília/DF), até as 17h, pelo site da Prefeitura Municipal. 
A seleção dos candidatos será realizada por meio de chamada e comprovação de títulos, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital. A validade do processo seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogado.

Confira as vagas

  • Professor de Ensino Fundamental - Anos Iniciais
  • Professor de Ensino Fundamental - Anos Finais - Língua Portuguesa
  • Professor de Ensino Fundamental - Anos Finais - Matemática
  • Professor de Ensino Fundamental - Anos Finais - Língua Inglesa
  • Professor de Ensino Fundamental - Anos Finais - História
  • Professor de Ensino Fundamental - Anos Finais - Geografia
  • Professor de Ensino Fundamental - Anos Finais - Ciências
  • Professor de Educação Básica - Educação Física
  • Professor de Educação Básica - Arte
  • Professor de Educação Infantil
  • Pedagogo
  • Professor de Educação Básica - Educação Especial - Deficiência Intelectual
  • Professor de Educação Básica - Educação Especial Deficiência Visual
  • Professor de Educação Básica Educação Especial - Deficiência Auditiva
  • Professor de Educação Infantil

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