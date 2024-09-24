Prefeitura de Aracruz abre seleção para contratar professor temporário

A Prefeitura de Aracruz, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar professores temporários. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva para cargos de nível superior.
Para participar da seleção, o candidato precisa ter diploma de licenciatura na área, entre outros requisitos. A remuneração varia de R$ 2.890,48 a R$ 3.179,53, de acordo com a titulação do candidato. A carga horária é de 25 horas semanais.
As inscrições poderão ser feitas no período de 3 a 8 de outubro de 2024 (horário de Brasília/DF), até as 17h, pelo site da Prefeitura Municipal.
A seleção dos candidatos será realizada por meio de chamada e comprovação de títulos, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital. A validade do processo seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogado.
Confira as vagas
- Professor de Ensino Fundamental - Anos Iniciais
- Professor de Ensino Fundamental - Anos Finais - Língua Portuguesa
- Professor de Ensino Fundamental - Anos Finais - Matemática
- Professor de Ensino Fundamental - Anos Finais - Língua Inglesa
- Professor de Ensino Fundamental - Anos Finais - História
- Professor de Ensino Fundamental - Anos Finais - Geografia
- Professor de Ensino Fundamental - Anos Finais - Ciências
- Professor de Educação Básica - Educação Física
- Professor de Educação Básica - Arte
- Professor de Educação Infantil
- Pedagogo
- Professor de Educação Básica - Educação Especial - Deficiência Intelectual
- Professor de Educação Básica - Educação Especial Deficiência Visual
- Professor de Educação Básica Educação Especial - Deficiência Auditiva
- Professor de Educação Infantil