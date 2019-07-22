Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Prefeitura de Aracruz abre seleção com 74 vagas

Oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade; inscrições começam no dia 23 de julho

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 16:03

Publicado em 

22 jul 2019 às 16:03
Seleção oferece oportunidades para médicos e outros cargos Crédito: Rawpixel / Pixabay
A Prefeitura de Aracruz, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de 74 profissionais temporários. As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade. Os contratos terão a duração de 12 meses, prorrogável até o limite de 36 meses, em diversos cargos de nível fundamental, médio e superior.
> 34 concursos públicos abertos com salários de até R$ 31 mil
Há vagas entre as seguintes funções:
- Cirurgião Dentista Auditor
- Cirurgião Dentista de PSF (2)
- Enfermeiro (PSF) (4)
- Enfermeiro Auditor
- Enfermeiro Regulador
- Fiscal de Vigilância Sanitária de Nível Superior (Engenheiro Sanitarista) (1)
- Fiscal de Vigilância Sanitária de Nível Superior (Engenheiro Civil) (1)
- Fisioterapeuta (4)
- Fonoaudiólogo (1)
- Médico Alergista e Imunologista (1)
- Médico Angiologista (2)
- Médico Autorizador
- Médico Cardiologista (2)
- Médico Clínico Geral (4)
- Médico Coloproctologista (1)
- Médico da Família e Comunidade (PSF) (14)
- Médico Dermatologista (2)
- Médico Endocrinologista (3)
- Médico Ginecologista e Obstetra (2)
- Médico Hematologista (2)
- Médico Infectologista (2)
- Médico Nefrologista (2)
- Médico Neurologista (2)
- Médico Ortopedista/ Traumatologista (2)
- Médico Otorrinolaringologista (1)
- Médico Pediatra (4)
- Médico Pneumologista (2)
- Médico Psiquiatra (2)
- Médico Regulador (1)
- Médico Reumatologista (1)
- Médico Urologista (1)
- Médico Veterinário
- Nutricionista
- Psicólogo (1)
- Fiscal de Vigilância Sanitária (1)
- Técnico de Enfermagem (1)
- Técnico de Enfermagem com capacitação em sala de vacina (2)
- Auxiliar de Saúde Bucal (1)
- Motociclista (2)
SALÁRIO
O profissional deve exercer funções em regime de 20 a 40 horas semanais. A remuneração varia de R$ 1.095,38 a R$ 4.074,23, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 350,00. Em alguns cargos, o servidor será ressarcido com gratificação.
As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico: www.aracruz.es.gov.br, no período de 23 de julho de 2019 a 6 de agosto de 2019.
A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos. O resultado está previsto para ser publicado no dia 15 de agosto de 2019.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Concursos (ES) Vagas (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com ferrovia funcionando, Vports quer dobrar movimento de gusa por Vila Velha
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados