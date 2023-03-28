Prefeitura do ES abre concurso público para cargos de nível médio e técnico

A Prefeitura de Aracruz, no Litoral Norte do Espírito Santo, abriu inscrições para o concurso público que tem o objetivo de contratar 30 profissionais e formar cadastro de reserva em diversos cargos de nível médio e técnico. Entre as oportunidades, há vagas para Agente Administrativo, Agente de Proteção de Defesa Civil, Agente de Trânsito, Oficial de Controle Animal, Técnico de Informática e Técnico de Agrimensura.
De acordo com o edital, o valor da taxa é de R$65 e as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet até o dia 10 de abril de 2023 no site da banca organizadora do certame, o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).
O edital especifica ainda que os salários variam de acordo com o cargo e a carga horária, sendo eles:
- Agente Administrativo (30h)- R$1.296,84
- Agente de Proteção de Defesa Civil (40h)- R$1.858,38
- Agente de Trânsito (40h)- R$1.858,38
- Oficial de Controle Animal (40h)- R$1.858,38
- Técnico de Informática (30h) - R$1.393,79
- Técnico de Agrimensura (30h) - R$1.393,79
Ainda segundo o certame, 5% das vagas estão reservadas para pessoas com deficiência, conforme estabelece o decreto federal nº 9.508/2018, sendo necessária a anexação do laudo médico no momento da inscrição.
Provas
De acordo com o edital, todos os cargos farão uma prova objetiva no dia 7 de maio com caráter classificatório e eliminatório.
A aplicação das provas, no entanto, será dividida em dois turnos. No matutino, vai realizar o exame os candidatos inscritos para os cargos de Agente de Trânsito e Técnico de Informática. Já no vespertino, será a vez dos candidatos inscritos para os cargos Agente Administrativo, Agente de Proteção de Defesa Civil, Técnico Municipal de Agrimensura e Oficial de Controle Animal.
Segundo o edital, o resultado do certame está previsto para ser divulgado no dia 6 de junho, no site do Idcap.