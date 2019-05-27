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Prefeitura de Alto Rio Novo abre seleção com salário de até R$ 8 mil

Oportunidades são temporárias; interessados podem se inscrever até 31 de maio

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 18:51

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 mai 2019 às 18:51
Prefeitura de Alto Rio Novo Crédito: Picasa / reprodução internet
A Prefeitura de Alto Rio Novo, que fica na região Noroeste do Espírito Santo, estão com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior.
Há oportunidades de preenchimento de cinco vagas disponíveis e formação de cadastro reserva, distribuídas entre os seguintes cargos discriminados:
- Assistente Social
- Auxiliar de Análises Clínicas
- Auxiliar de Consultório Odontológico
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Contador (1)
- Enfermeiro
- Engenheiro Ambiental
- Engenheiro Civil (1)
- Farmacêutico
- Fiscal Sanitário
- Fisioterapeuta
- Médico (2)
- Motorista
- Odontólogo
- Psicólogo
- Servente
- Técnico Agrícola
- Técnico em Enfermagem
- Técnico em Radiologia (1)
REMUNERAÇÃO
A carga horária varia de 20h a 40h semanais e a remuneração vai de R$ 215,51 a R$ 8 mil. Para o caso do salário ser inferior ao salário mínimo, há uma complementação até chegar ao valor vigente. A baixa remuneração acontece, geralmente, porque o Plano de Cargos e Salário está desatualizado. Para haver alteração, é necessário que o Poder Executivo encaminhe um projeto de lei para Câmara de Vereadores.
Prefeituras do ES contratam servidores por menos de um salário mínimo
Os interessados em participar do processo seletivo deverão adicionar os documentos especificados no edital dentro de um envelope devidamente lacrado, contendo na parte externa o nome e o cargo pretendido, devendo o mesmo ser entregue no Protocolo Geral da Prefeitura do município, que fica na Rua Paulo Martins, 266, bairro Santa Bárbara. O atendimento ocorre até 31 de maio de 2019, no horário das 12h às 18h, de segunda a quinta-feira e das 7h às 13h nas sextas-feiras.
Os candidatos inscritos serão classificados mediante duas fases de caráter eliminatório e classificatório, compostas por Exercício e Qualificação Profissional e Prova Prática de Trânsito.
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