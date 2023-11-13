Prefeitura de Alfredo Chaves abre concurso público com 320 vagas

Sede da Prefeitura de Alfredo Chaves Crédito: PMAC

A Prefeitura de Alfredo Chaves , município que fica no Sul do Espírito Santo, lançou edital para c oncurso público com 320 vagas para cargos de nível fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior. A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais, com remunerações que variam de R$ 1.320,00 a R$ 4.940,41.

Do total de oportunidades, 307 são voltadas para a administração municipal, cinco para Câmara de Vereadores e oito para Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade.

Os interessados podem se inscrever até as 18 horas do dia 6 de dezembro de 2023, no site da Gualimp Consultoria , responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 60 a R$ 120.

A seleção dos novos servidores municipais será feita por meio de provas objetivas que serão aplicadas no dia 14 de janeiro de 2024. Também haverá avaliações discursivas, práticas e de títulos.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério da prefeitura.

Confira as vagas

PREFEITURA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Agente de Coletor de Limpeza Pública (2);

Agente de Fiscalização (3);

Agente de Limpeza Pública (15);

Agente de Serviços Braçal (20);

Assistente Social (2);

Assistente Técnico de Controle Interno (1);

Auditor Público Interno (2);

Auxiliar Administrativo (5);

Auxiliar de Pedreiro (10);

Auxiliar de Serviços Gerais (20);

Auxiliar Técnico de Informática (1);

Bibliotecário;

Borracheiro (1);

Cientista da Computação (1);

Contador (1);

Controlador Público Interno (1);

Eletricista (1);

Engenheiro Ambiental (1);

Engenheiro Civil (2);

Engenheiro Elétrico (1);

Fiscal Tributário (2);

Fonoaudiólogo (2);

Lavador de Veículos e Máquinas (1);

Mecânico de Máquina Pesada;

Médico Especialista em Medicina do Trabalho (1);

Médico Veterinário (1);

Merendeira (15);

Motorista (20);

Nutricionista (4);

Oficial Administrativo (5);

Operador de Máquina;

Operador de Motoniveladora (2);

Pedreiro (7);

Procurador Jurídico Municipal (1);

Psicólogo (3);

Técnico em Meio Ambiente;

Técnico em Segurança do Trabalho (1);

Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos;

Tecnólogo em Gestão Ambiental;

Tratorista;

Vigia.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assistente de Sala (10);

Cuidador (15);

Professor MAPA - BNCC (1º ao 5º ano do EF (8);

Professor MAPA - BNCC (Educação Infantil) (6);

Professor MAPA - Educação Especial (3);

Professor MAPB - Arte (4);

Professor MAPB - Ciências (1);

Professor MAPB - Educação Física (6);

Professor MAPB - Geografia (2);

Professor MAPB - História (3);

Professor MAPB - Língua Estrangeira - Inglês (1);

Professor MAPB - Língua Portuguesa (1);

Professor MAPB - Matemática (1);

Profissional de Educação - Orientador Educacional (2);

Profissional de Educação - Supervisor Escolar (2);

Profissional de Educação "Secretária Escolar" (4).

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Agente Comunitário de Saúde (25);

Agente de Combate a Endemias (1);

Auxiliar de Farmácia (2);

Auxiliar em Saúde Bucal (6);

Auxiliar de Regulação em Serviços de Saúde (1);

Enfermeiro (5);

Farmacêutico;

Fisioterapeuta (1);

Fonoaudiólogo (1);

Médico Cardiologista (2);

Médico Clínico Geral (5);

Médico Dermatologista (1);

Médico Ginecologista (1);

Médico Ortopedista (1);

Médico Pediatra (1);

Médico Psiquiatra (1);

Médico Veterinário (1);

Nutricionista (2);

Odontólogo (3);

Psicólogo (2);

Técnico em condução de veículo de urgência e emergência (7);

Técnico em Enfermagem (12);

Técnico em Radiologia (2).

CÂMARA MUNICIPAL

Analista de Tecnologia da Informação (1);



Auditor Público Interno (1);

Contador (1);

Oficial Administrativo (1);

Procurador Legislativo (1).

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)