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  • Prefeitura de Alfredo Chaves abre concurso público com 320 vagas
Provas em janeiro

Prefeitura de Alfredo Chaves abre concurso público com 320 vagas

Oportunidades estão distribuídas pela administração municipal, Câmara e Serviço Autônomo de Água e Esgoto; inscrições seguem até 6 de dezembro

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 14:39

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 nov 2023 às 14:39
Sede da Prefeitura de Alfredo Chaves
Sede da Prefeitura de Alfredo Chaves Crédito: PMAC
A Prefeitura de Alfredo Chaves, município que fica no Sul do Espírito Santo, lançou edital para concurso público com 320 vagas para cargos de nível fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior. A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais, com remunerações que variam de R$ 1.320,00 a R$ 4.940,41.
Do total de oportunidades, 307 são voltadas para a administração municipal, cinco para Câmara de Vereadores e oito para Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade.
Os interessados podem se inscrever até as 18 horas do dia 6 de dezembro de 2023, no site da Gualimp Consultoria, responsável pelo certame.  A taxa de participação é de R$ 60 a R$ 120.
A seleção dos novos servidores municipais será feita por meio de provas objetivas que serão aplicadas no dia 14 de janeiro de 2024. Também haverá avaliações discursivas, práticas e de títulos.
O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério da prefeitura.

Confira as vagas

PREFEITURA MUNICIPAL
  • ADMINISTRAÇÃO GERAL
  • Agente de Coletor de Limpeza Pública (2); 
  • Agente de Fiscalização (3); 
  • Agente de Limpeza Pública (15); 
  • Agente de Serviços Braçal (20); 
  • Assistente Social (2); 
  • Assistente Técnico de Controle Interno (1); 
  • Auditor Público Interno (2); 
  • Auxiliar Administrativo (5); 
  • Auxiliar de Pedreiro (10); 
  • Auxiliar de Serviços Gerais (20); 
  • Auxiliar Técnico de Informática (1); 
  • Bibliotecário; 
  • Borracheiro (1); 
  • Cientista da Computação (1); 
  • Contador (1); 
  • Controlador Público Interno (1); 
  • Eletricista (1); 
  • Engenheiro Ambiental (1); 
  • Engenheiro Civil (2); 
  • Engenheiro Elétrico (1); 
  • Fiscal Tributário (2); 
  • Fonoaudiólogo (2); 
  • Lavador de Veículos e Máquinas (1); 
  • Mecânico de Máquina Pesada; 
  • Médico Especialista em Medicina do Trabalho (1); 
  • Médico Veterinário (1); 
  • Merendeira (15); 
  • Motorista (20); 
  • Nutricionista (4); 
  • Oficial Administrativo (5); 
  • Operador de Máquina; 
  • Operador de Motoniveladora (2); 
  • Pedreiro (7); 
  • Procurador Jurídico Municipal (1); 
  • Psicólogo (3); 
  • Técnico em Meio Ambiente; 
  • Técnico em Segurança do Trabalho (1); 
  • Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos; 
  • Tecnólogo em Gestão Ambiental; 
  • Tratorista; 
  • Vigia.
  • SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  • Assistente de Sala (10); 
  • Cuidador (15); 
  • Professor MAPA - BNCC (1º ao 5º ano do EF (8); 
  • Professor MAPA - BNCC (Educação Infantil) (6); 
  • Professor MAPA - Educação Especial (3); 
  • Professor MAPB - Arte (4); 
  • Professor MAPB - Ciências (1); 
  • Professor MAPB - Educação Física (6); 
  • Professor MAPB - Geografia (2); 
  • Professor MAPB - História (3); 
  • Professor MAPB - Língua Estrangeira - Inglês (1); 
  • Professor MAPB - Língua Portuguesa (1); 
  • Professor MAPB - Matemática (1); 
  • Profissional de Educação - Orientador Educacional (2); 
  • Profissional de Educação - Supervisor Escolar (2); 
  • Profissional de Educação "Secretária Escolar" (4).
  • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  • Agente Comunitário de Saúde (25); 
  • Agente de Combate a Endemias (1); 
  • Auxiliar de Farmácia (2); 
  • Auxiliar em Saúde Bucal (6); 
  • Auxiliar de Regulação em Serviços de Saúde (1); 
  • Enfermeiro (5); 
  • Farmacêutico; 
  • Fisioterapeuta (1); 
  • Fonoaudiólogo (1); 
  • Médico Cardiologista (2); 
  • Médico Clínico Geral (5); 
  • Médico Dermatologista (1); 
  • Médico Ginecologista (1); 
  • Médico Ortopedista (1); 
  • Médico Pediatra (1); 
  • Médico Psiquiatra (1); 
  • Médico Veterinário (1); 
  • Nutricionista (2); 
  • Odontólogo (3); 
  • Psicólogo (2); 
  • Técnico em condução de veículo de urgência e emergência (7); 
  • Técnico em Enfermagem (12); 
  • Técnico em Radiologia (2).
CÂMARA MUNICIPAL
  • Analista de Tecnologia da Informação (1); 
  • Auditor Público Interno (1); 
  • Contador (1); 
  • Oficial Administrativo (1);
  • Procurador Legislativo (1).
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)
  • Agente Fiscal (1); 
  • Ajudante (1); 
  • Assistente Administrativo (1); 
  • Auxiliar de Serviços Gerais (SAAE) (1); 
  • Bombeiro (Hidráulico) (1); 
  • Operador de ETA (1); 
  • Operador de ETE (1); 
  • Pedreiro (1).

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