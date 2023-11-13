Prefeitura de Alfredo Chaves abre concurso público com 320 vagas

A Prefeitura de Alfredo Chaves, município que fica no Sul do Espírito Santo, lançou edital para concurso público com 320 vagas para cargos de nível fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior. A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais, com remunerações que variam de R$ 1.320,00 a R$ 4.940,41.
Do total de oportunidades, 307 são voltadas para a administração municipal, cinco para Câmara de Vereadores e oito para Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade.
Os interessados podem se inscrever até as 18 horas do dia 6 de dezembro de 2023, no site da Gualimp Consultoria, responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 60 a R$ 120.
A seleção dos novos servidores municipais será feita por meio de provas objetivas que serão aplicadas no dia 14 de janeiro de 2024. Também haverá avaliações discursivas, práticas e de títulos.
O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério da prefeitura.
Confira as vagas
PREFEITURA MUNICIPAL
- ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Agente de Coletor de Limpeza Pública (2);
- Agente de Fiscalização (3);
- Agente de Limpeza Pública (15);
- Agente de Serviços Braçal (20);
- Assistente Social (2);
- Assistente Técnico de Controle Interno (1);
- Auditor Público Interno (2);
- Auxiliar Administrativo (5);
- Auxiliar de Pedreiro (10);
- Auxiliar de Serviços Gerais (20);
- Auxiliar Técnico de Informática (1);
- Bibliotecário;
- Borracheiro (1);
- Cientista da Computação (1);
- Contador (1);
- Controlador Público Interno (1);
- Eletricista (1);
- Engenheiro Ambiental (1);
- Engenheiro Civil (2);
- Engenheiro Elétrico (1);
- Fiscal Tributário (2);
- Fonoaudiólogo (2);
- Lavador de Veículos e Máquinas (1);
- Mecânico de Máquina Pesada;
- Médico Especialista em Medicina do Trabalho (1);
- Médico Veterinário (1);
- Merendeira (15);
- Motorista (20);
- Nutricionista (4);
- Oficial Administrativo (5);
- Operador de Máquina;
- Operador de Motoniveladora (2);
- Pedreiro (7);
- Procurador Jurídico Municipal (1);
- Psicólogo (3);
- Técnico em Meio Ambiente;
- Técnico em Segurança do Trabalho (1);
- Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos;
- Tecnólogo em Gestão Ambiental;
- Tratorista;
- Vigia.
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Assistente de Sala (10);
- Cuidador (15);
- Professor MAPA - BNCC (1º ao 5º ano do EF (8);
- Professor MAPA - BNCC (Educação Infantil) (6);
- Professor MAPA - Educação Especial (3);
- Professor MAPB - Arte (4);
- Professor MAPB - Ciências (1);
- Professor MAPB - Educação Física (6);
- Professor MAPB - Geografia (2);
- Professor MAPB - História (3);
- Professor MAPB - Língua Estrangeira - Inglês (1);
- Professor MAPB - Língua Portuguesa (1);
- Professor MAPB - Matemática (1);
- Profissional de Educação - Orientador Educacional (2);
- Profissional de Educação - Supervisor Escolar (2);
- Profissional de Educação "Secretária Escolar" (4).
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Agente Comunitário de Saúde (25);
- Agente de Combate a Endemias (1);
- Auxiliar de Farmácia (2);
- Auxiliar em Saúde Bucal (6);
- Auxiliar de Regulação em Serviços de Saúde (1);
- Enfermeiro (5);
- Farmacêutico;
- Fisioterapeuta (1);
- Fonoaudiólogo (1);
- Médico Cardiologista (2);
- Médico Clínico Geral (5);
- Médico Dermatologista (1);
- Médico Ginecologista (1);
- Médico Ortopedista (1);
- Médico Pediatra (1);
- Médico Psiquiatra (1);
- Médico Veterinário (1);
- Nutricionista (2);
- Odontólogo (3);
- Psicólogo (2);
- Técnico em condução de veículo de urgência e emergência (7);
- Técnico em Enfermagem (12);
- Técnico em Radiologia (2).
CÂMARA MUNICIPAL
- Analista de Tecnologia da Informação (1);
- Auditor Público Interno (1);
- Contador (1);
- Oficial Administrativo (1);
- Procurador Legislativo (1).
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)
- Agente Fiscal (1);
- Ajudante (1);
- Assistente Administrativo (1);
- Auxiliar de Serviços Gerais (SAAE) (1);
- Bombeiro (Hidráulico) (1);
- Operador de ETA (1);
- Operador de ETE (1);
- Pedreiro (1).