Prefeitura da Serra publica edital com 150 vagas para Guarda Municipal

Guarda Municipal da Serra Crédito: Gabriel Barroso-Secom/PMS

Prefeitura da Serra divulgou nesta segunda-feira (4) o edital de abertura de concurso público para a Guarda Municipal. A oferta é de 150 vagas para o cargo de agente comunitário de segurança.

A remuneração inicial chega a quase R$ 10 mil mensais. O valor corresponde ao subsídio mensal no valor de R$ 2.700; gratificação por escala especial, nos termos da Lei nº 5.407/2022 de até R$ 3.564; gratificação especial de risco de vida por atividade nos termos da Lei nº5.407/2022 no valor de R$ 2.700; e auxílio-alimentação de R$ 650.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, cumpridas em regime de trabalho diário, de segunda a sexta-feira, ou em regime de escala, plantões noturnos e similares, em turnos de serviço, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Para participar, os candidatos precisam ter o ensino médio completo; habilitação para condução de veículo, no mínimo, na categoria “B”; idade entre 18 e 35 anos.

As inscrições poderão ser feitas de 6 de setembro até as 23h59 do dia 23 de outubro de 2023, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) . A taxa de participação é de R$ 100.

O concurso contará com sete etapas:

1ª Prova objetiva,

2ª Procedimento de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial

3ª Prova de Capacidade Física

4ª Avaliação psicológica

5ª Inspeção de Saúde e Exame Toxicológico

6ª Investigação Social

7ª Curso de Formação