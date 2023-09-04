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Prova em dezembro

Prefeitura da Serra publica edital com 150 vagas para Guarda Municipal

Inscrições começam nesta quarta-feira (6) e vão até 5 de outubro; candidatos precisam ter o nível médio, idade entre 18 e 35 anos e carteira de habilitação na categoria B

Publicado em 04 de Setembro de 2023 às 08:21

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 set 2023 às 08:21
Guarda Municipal da Serra
Guarda Municipal da Serra Crédito: Gabriel Barroso-Secom/PMS
Prefeitura da Serra divulgou nesta segunda-feira (4) o edital de abertura de concurso público para a Guarda Municipal. A oferta é de 150 vagas para o cargo de agente comunitário de segurança.
A remuneração inicial chega a quase R$ 10 mil mensais. O valor corresponde ao subsídio mensal no valor de R$ 2.700; gratificação por escala especial, nos termos da Lei nº 5.407/2022 de até R$ 3.564; gratificação especial de risco de vida por atividade nos termos da Lei nº5.407/2022 no valor de R$ 2.700; e auxílio-alimentação de R$ 650.
A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, cumpridas em regime de trabalho diário, de segunda a sexta-feira, ou em regime de escala, plantões noturnos e similares, em turnos de serviço, inclusive aos sábados, domingos e feriados.
Para participar, os candidatos precisam ter o ensino médio completo; habilitação para condução de veículo, no mínimo, na categoria “B”; idade entre 18 e 35 anos.
As inscrições poderão ser feitas de 6 de setembro até as 23h59 do dia 23 de outubro de 2023, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).  A taxa de participação é de R$ 100.
O concurso contará com sete etapas:
  • 1ª Prova objetiva, 
  • 2ª Procedimento de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial
  • 3ª Prova de Capacidade Física
  • 4ª Avaliação psicológica 
  • 5ª Inspeção de Saúde e Exame Toxicológico
  • 6ª Investigação Social 
  • 7ª Curso de Formação
Os exames objetivos serão aplicados no dia 3 de dezembro, das 9 às 13 horas.

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