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Temporários

Prefeitura da Serra prorroga prazo para seleção de médicos

Interessados podem se inscrever até 5 de maio; remuneração é de R$ 5,6 mil para carga horária de 20 horas semanais

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 16:15

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 mai 2019 às 16:15
Prefeitura da Serra vai contratar médicos temporários Crédito: Divulgação
A Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Saúde (Sesa), prorrogou até o dia 5 de maio as inscrições para o processo seletivo simplificado para cadastro de reserva de médicos plantonistas. Os interessados podem se inscrever no site processoseletivo.serra.es.gov.br.
A carga horária é de 20 horas semanais. O salário é de R$ 5.612,43 (salário base mais 20% de insalubridade e gratificação de Urgência e Emergência) mais extensão de carga horária e auxílio alimentação mensal de R$ 300.
A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos. O resultado está previsto para o dia 9 de maio de 2019.
Dúvidas podem ser esclarecidas na Secretaria Municipal de Saúde (Sesa) da Serra, pelo telefone (27) 3245-6115.
 

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