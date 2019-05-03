Prefeitura da Serra prorroga prazo para seleção de médicos

Prefeitura da Serra vai contratar médicos temporários Crédito: Divulgação

A Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Saúde (Sesa), prorrogou até o dia 5 de maio as inscrições para o processo seletivo simplificado para cadastro de reserva de médicos plantonistas. Os interessados podem se inscrever no site processoseletivo.serra.es.gov.br

A carga horária é de 20 horas semanais. O salário é de R$ 5.612,43 (salário base mais 20% de insalubridade e gratificação de Urgência e Emergência) mais extensão de carga horária e auxílio alimentação mensal de R$ 300.

A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos. O resultado está previsto para o dia 9 de maio de 2019.

Dúvidas podem ser esclarecidas na Secretaria Municipal de Saúde (Sesa) da Serra, pelo telefone (27) 3245-6115.