Prefeitura da Serra prorroga prazo de inscrição de concurso da Guarda

A Prefeitura da Serra prorrogou o prazo de inscrição do concurso público da Guarda Municipal. O edital de retificação foi publicado no Diário Oficial do Espírito Santo. Agora, os interessados têm até o dia 23 de outubro para garantir a participação no certame. A oferta é de 150 vagas para o cargo de agente comunitário de segurança. A remuneração gira em torno de R$ 10 mil mensais, somando o subsídio inicial e todos os benefícios.
VAGAS
150 postos para agente comunitário de segurança, sendo 97 para ampla concorrência, 45 para negros e 8 para pessoas com deficiência.
REMUNERAÇÃO
Chega a quase R$ 10 mil mensais. O valor corresponde ao subsídio mensal no valor de R$ 2.700; gratificação por escala especial de até R$ 3.564; gratificação especial de risco de vida por atividade no valor de R$ 2.700; e auxílio-alimentação de R$ 650.
CARGA HORÁRIA
40 horas semanais, cumpridas em regime de trabalho diário, de segunda a sexta-feira, ou em regime de escala, plantões noturnos e similares, em turnos de serviço, inclusive aos sábados, domingos e feriados.
REQUISITOS
Os candidatos precisam ter o ensino médio completo; habilitação para condução de veículo, no mínimo, na categoria “B”; idade entre 18 e 35 anos.
INSCRIÇÕES
Até as 23h59 do dia 23 de outubro de 2023, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).
TAXA DE INSCRIÇÃO
R$ 100, que deve ser paga até 6 de outubro de 2023.
ETAPAS
O concurso contará com sete etapas:
- 1ª Prova objetiva,
- 2ª Procedimento de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial
- 3ª Prova de Capacidade Física
- 4ª Avaliação psicológica
- 5ª Inspeção de Saúde e Exame Toxicológico
- 6ª Investigação Social
- 7ª Curso de Formação
QUANDO SERÁ A PROVA OBJETIVA?
Serão aplicadas no dia 3 de dezembro. Os candidatos terão que responder 80 questões, das 9 às 13 horas.
O QUE CAI NA PROVA
- Conhecimentos Comuns
- Língua Portuguesa
- Raciocínio Lógico
- Noções de Informática
- Atualidades
- Conhecimentos Específicos
- Noções de Direito Administrativo
- Noções de Direito Constitucional e Direitos Humanos
- Noções de Direito Penal e Processo Penal
- Legislação Geral
- Legislação Específica
A avaliação, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por 80 questões de múltipla escolha, valendo ao todo, no máximo, 100 pontos.
Cada questão de conhecimento comum vale um ponto, enquanto que as de conhecimentos específicos terão valor de 1,50 ponto. Questões erradas ou com dupla marcação valerão zero ponto.
A nota da prova objetiva será igual à soma dos pontos obtidos a partir da multiplicação da quantidade de questões acertadas e seus respectivos pesos (conforme o quadro a seguir).
Será considerado aprovado na 1ª Fase do concurso o candidato que obtiver, no mínimo, 50% de aproveitamento da pontuação máxima da prova objetiva, e que não tenha obtido pontuação igual a zero em qualquer uma das disciplinas que compõem as áreas de conhecimentos comuns e específicos.
COMO SERÁ O TESTE FÍSICO
- Para candidatos do sexo masculino:
- Teste Dinâmico de barra fixa;
- Flexo-extensão de cotovelos no solo de quatro apoios;
- Flexão abdominal; e
- Corrida de 12 minutos.
- Para candidatos do sexo feminino
- Teste Estático de Barra Fixa;
- Flexo-extensão de cotovelos no solo de seis apoios;
- Flexão abdominal; e
- Corrida de 12 minutos.