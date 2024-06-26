Prefeitura da Serra lança edital com 375 vagas na área da Saúde

A Prefeitura da Serra divulgou nesta quarta-feira (26) o edital de abertura de concurso público com 375 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 1.485 a R$ 7.808,38.
As inscrições poderão ser feitas de 1º de julho a 6 de agosto de 2024, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), empresa responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 65 para cargos de níveis médio e técnico e de R$ 85 para os de ensino superior.
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 8 de setembro.
A prefeitura deve divulgar nos próximos dias mais um edital de concurso publico. A seleção deve oferecer 230 vagas para área administrativa.
Confira detalhes do edital
VAGAS
375
- CARGOS
- Auxiliar de saúde bucal (30)
- Técnico em enfermagem (60)
- Técnico em saúde bucal (1)
- Técnico de laboratório (1)
- Cirurgião dentista - clínico geral (20)
- Cirurgião dentista - odontopediatria (6)
- Cirurgião dentista - bucomaxilofacial (1)
- Cirurgião dentista - endodontia (1)
- Cirurgião dentista - pacientes com necessidades especiais (1)
- Cirurgião dentista - periodontia (1)
- Cirurgião dentista - prótese dentária (1)
- Enfermeiro 30 horas (3)
- Enfermeiro 40 horas (30)
- Epidemiologista (1)
- Farmacêutico 30 horas (5)
- Farmacêutico 40 horas (25)
- Fonoaudiólogo (6)
- Fisioterapeuta (6)
- Médico cirurgião geral (5)
- Médico alergista adulto (1)
- Médico alergista pediátrico (1)
- Médico angiologista (1)
- Médico geriatra (5)
- Médico ginecologista obstetra (20)
- Médico hematologista (1)
- Médico mastologista (1)
- Médico nefrologista (1)
- Médico ortopedista (3)
- Médico clínico geral (50)
- Médico pediatra (40)
- Médico cardiologista adulto (6)
- Médico cardiologista pediátrico (1)
- Médico dermatologista (8)
- Médico endocrinologista adulto (6)
- Médico endocrinologista pediátrico (1)
- Médico gastroenterologista (2)
- Médico infectologista (2)
- Médico neurologista adulto (3)
- Médico neurologista pediátrico (3)
- Médico otorrinolaringologista (3)
- Médico pneumologista adulto (1)
- Médico pneumologista pediátrico (1)
- Médico psiquiatra (5)
- Médico urologista (2)
- Médico reumatologista (2)
- Musicoterapeuta (1)
SALÁRIO
A remuneração varia de R$ 1.485 a R$ 1.980 para os cargos de níveis médio e técnico de R$ 3.904,19 a R$ 7.808,38 para os de nível superior.
INSCRIÇÕES
Os interessados poderão se inscrever de 1º de julho a 6 de agosto de 2024, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).
TAXA DE INSCRIÇÃO
A taxa de participação é de R$ 65 para cargos de níveis médio e técnico e de R$ 85 para os de ensino superior.
QUEM PODE PEDIR A ISENÇÃO?
Podem pedir isenção do valor os seguintes candidatos:
- Hipossuficiente inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, membros de família de baixa renda
- Doador de sangue fidelizado
- Doador de medula óssea
- Portador de deficiência
- Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar
As solicitações devem ser feitas no período de 1º a 3 de julho.
ETAPAS
O concurso contará com provas objetivas e discursivas, para todos os cargos. Para as funções de nível superior, haverá também avaliação de títulos
QUANDO SERÃO AS PROVAS?
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 8 de setembro.
O QUE CAI NA PROVA?
Os testes contarão com questões de:
- Língua Portuguesa
- Raciocínio Lógico-Matemático
- Conhecimentos Gerais e Legislação Municipal
- Informática Básica
- Saúde Pública
- Conhecimentos Específicos
VALIDADE
A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período.