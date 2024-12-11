Prefeitura da Serra contrata temporários na área da Saúde

Oportunidade para cirurgião-dentista nas unidades de saúde Crédito: Freepik

Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratação de profissionais temporários na área da Saúde. As oportunidades são para os cargos de níveis técnico e superior.

O salário base para cirurgião-dentista é de R$ 7.808,38, além de insalubridade (a depender do local de trabalho), com carga horária de 40 horas semanais.

O cargo de clínico geral tem salário base de R$ 3.904,19, incluindo o incentivo de Estratégia de Saúde da Família de R$ 3.904,19, jornada ampliada de R$ 3.904,19, mais gratificação que pode variar entre R$ 3.449,21 ou R$ 4.442,76 e insalubridade (a depender do local de trabalho). A jornada de trabalho é de 40 horas por semana.

Os ganhos dos enfermeiros é de R$ 3.376,85, enquanto que dos técnicos de enfermagem é de R$ 1.485. As duas funções têm carga horária de 30 horas semanais.

Todos os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação mensal no valor de R$ 800.

As inscrições podem ser feitas até 15 de dezembro de 2024, até as 23h59, pelo site da prefeitura