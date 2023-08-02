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Seleção de 2020

Prefeitura da Serra cancela concurso e devolve taxa de inscrição

Certame foi aberto em 2020, mas as provas foram suspensas por conta da pandemia; após questionamentos do Ministério Público, município decidiu anular o processo seletivo
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 ago 2023 às 16:14

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 16:14

Prefeitura da Serra: pelo menos 10 pessoas derrotadas nas eleições de 2020 foram compensadas com cargos no Executivo
Prefeitura da Serra anulou concurso após três anos Crédito: Divulgação

Atualização

09/02/2024 - 4:15
Os candidatos que se inscreveram no concurso público de 2020 da Prefeitura da Serra que perderam o primeiro prazo ou preencheram os dados de forma incorreta terão novo prazo para fazer a solicitação da devolução da taxa de participação. O município informou que já devolveu o valor da taxa a 90% dos inscritos. No próximo dia 22 de março, será aberta a segunda etapa de solicitações de ressarcimento. O texto foi atualizado novo prazo fornecido pela prefeitura. 
Prefeitura da Serra cancelou o concurso público iniciado em 2020, após uma longa investigação do Ministério Público do Espírito Santo. 
Prefeitura da Serra dá novo prazo para pedir devolução de taxa de concurso cancelado
Com a anulação do certame, o município vai devolver a taxa de inscrição paga pelos candidatos. Podem pedir o ressarcimento os candidatos que estão devidamente inscritos no Edital 001/2020 e que efetuaram o pagamento da taxa de inscrição. Não serão reembolsados aqueles participantes que tiveram direito à isenção.
Também foi publicada a anulação da contratação do Instituto AOCP, responsável pela seleção na época.

Como pedir o ressarcimento

O candidato deverá acessar o site da Prefeitura da Serra, preencher seu CPF, aguardar o preenchimento automático das demais informações cadastrais, e indicar conta corrente válida, vinculada a qualquer instituição bancária, para depósito dos valores.
De acordo com o decreto nº 4.973, que autoriza o reembolso, o crédito só vai ocorrer se o titular da conta corrente tiver CPF igual ao utilizado no momento da inscrição no concurso público Edital nº 001/2020.

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O prazo para a solicitação da devolução da taxa de participação será de 60 dias, contados a partir desta quarta-feira (2).
A prefeitura, entretanto, terá prazo de 60 dias para realizar o depósito nas contas dos candidatos.
Em caso de dúvidas, o participantes pode encaminhar e-mail para [email protected] ou mensagem via WhatsApp nº (27) 98182-0040, em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, de 9h às 17h.

Saiba mais sobre o concurso de 2020

O concurso da Prefeitura da Serra foi lançado em 2020, mas um pouco antes das provas objetivas foi suspenso por conta da pandemia. O prefeito da Serra, Sergio Vidigal, lembra que em 2021, o Ministério Público do Estado fez uma série de questionamentos sobre a contratação do Instituto AOPC.
A oferta era de 1.150 vagas distribuídas por 69 cargos de níveis fundamental, médio e superior. Ao todo, foram registradas cerca de 50 mil inscrições.
“Na visão do MPES, houve um direcionamento na hora da contratação da empresa. Depois de muitas idas e vindas decidimos anular o concurso e devolver os valores pagos. A instituição aceitou a determinação da prefeitura”, explica Vidigal.
O último concurso da Prefeitura da Serra foi realizado em 2012. Segundo o prefeito, o maior déficit de profissionais estão nas pastas da Educação e Saúde.

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