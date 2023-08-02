Prefeitura da Serra cancela concurso e devolve taxa de inscrição

Prefeitura da Serra anulou concurso após três anos Crédito: Divulgação

Atualização Os candidatos que se inscreveram no concurso público de 2020 da Prefeitura da Serra que perderam o primeiro prazo ou preencheram os dados de forma incorreta terão novo prazo para fazer a solicitação da devolução da taxa de participação. O município informou que já devolveu o valor da taxa a 90% dos inscritos. No próximo dia 22 de março, será aberta a segunda etapa de solicitações de ressarcimento. O texto foi atualizado novo prazo fornecido pela prefeitura.

Com a anulação do certame, o município vai devolver a taxa de inscrição paga pelos candidatos. Podem pedir o ressarcimento os candidatos que estão devidamente inscritos no Edital 001/2020 e que efetuaram o pagamento da taxa de inscrição. Não serão reembolsados aqueles participantes que tiveram direito à isenção.

Também foi publicada a anulação da contratação do Instituto AOCP, responsável pela seleção na época.

Como pedir o ressarcimento

O candidato deverá acessar o site da Prefeitura da Serra , preencher seu CPF, aguardar o preenchimento automático das demais informações cadastrais, e indicar conta corrente válida, vinculada a qualquer instituição bancária, para depósito dos valores.

De acordo com o decreto nº 4.973, que autoriza o reembolso, o crédito só vai ocorrer se o titular da conta corrente tiver CPF igual ao utilizado no momento da inscrição no concurso público Edital nº 001/2020.

O prazo para a solicitação da devolução da taxa de participação será de 60 dias, contados a partir desta quarta-feira (2).

A prefeitura, entretanto, terá prazo de 60 dias para realizar o depósito nas contas dos candidatos.

Em caso de dúvidas, o participantes pode encaminhar e-mail para [email protected] ou mensagem via WhatsApp nº (27) 98182-0040, em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, de 9h às 17h.

Saiba mais sobre o concurso de 2020

O concurso da Prefeitura da Serra foi lançado em 2020, mas um pouco antes das provas objetivas foi suspenso por conta da pandemia. O prefeito da Serra, Sergio Vidigal, lembra que em 2021, o Ministério Público do Estado fez uma série de questionamentos sobre a contratação do Instituto AOPC.

A oferta era de 1.150 vagas distribuídas por 69 cargos de níveis fundamental, médio e superior. Ao todo, foram registradas cerca de 50 mil inscrições.

“Na visão do MPES, houve um direcionamento na hora da contratação da empresa. Depois de muitas idas e vindas decidimos anular o concurso e devolver os valores pagos. A instituição aceitou a determinação da prefeitura”, explica Vidigal.