Prefeitura da Serra abre vagas para cursos na área de informática

O corso de montagem e manutenção de computadores oferece 10 vagas Crédito: Reprodução internet

Boa oportunidade para quem quer aprender uma profissão para quem quer conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria. A Prefeitura da Serra , por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda da Serra (Seter), vai abrir curso de Informática Avançada e Montagem e Manutenção de Computadores. As qualificações serão de graça e vão começar no dia 7 de outubro.

Do total de oportunidades, 10 são para o curso de Informática Avançada e outras 10 vagas para Montagem e Manutenção de Computadores. Para participar, é necessário ter idade mínima de 15 anos e ser morador do município.

A secretária interina de Trabalho, Aline Oliveira, destaca que dominar os conhecimentos de informática abre muitas portas no mercado, em diferentes áreas. "Hoje, é muito exigido conhecimento nessa área. Além disso, após o curso, os alunos podem trabalhar por conta própria, podem empreender e essa iniciativa, que nós também incentivamos, garante retorno rápido, uma necessidade da maioria dos alunos”, disse Aline.

Os interessados podem se inscrever nesta sexta-feira (27), das 8 às 12 horas, no Sine da Serra, que fica no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe. Para se inscrever, é preciso apresentar cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho profissional. Menor de idade só se inscreve acompanhado do responsável.

Para mais informações ou dúvidas, os telefones do Departamento de Qualificação Profissional são 3252-7118/ 3252-7420.

SAIBA MAIS

Informática avançada – 10 vagas

Carga horária: 80 horas

Período das aulas: 7/10 a 30/10

Turno: Matutino (8h às 12h)

Local do curso: Pró- Cidadão

Pré–requisitos: ser morador da Serra, idade mínima de 15 anos, escolaridade mínima cursando o 5° ano do ensino fundamental I (antiga 4° série), ter feito a informática básica.

Montagem e manutenção de computadores – 10 vagas

Carga horária: 80 horas

Período do curso: 7/10 a 30/10

Turno: Matutino (8h às 12h)

Local do curso: Pró–Cidadão

Pré–requisitos: ser morador da Serra, idade mínima 15 anos, escolaridade mínima cursando o 5° ano do ensino fundamental I (antiga 4° série).