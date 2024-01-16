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Nível médio

Prefeitura da Serra abre seleção para contratar auxiliar de creche

Selecionados terão carga horária de 40 horas semanais e vão atuar na rede municipal de escolas, incluindo os Centros de Educação Infantil

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 13:48

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 jan 2024 às 13:48
Fachada da Prefeitura da Serra
Fachada da Prefeitura da Serra Crédito: Divulgação | PMS
Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de auxiliares de creche. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva. O salário é de R$ 1.885,70, mais auxílio-alimentação de R$ 800.
O candidato precisa ter o ensino médio. Os selecionados terão carga horária de 40 horas semanais e vão atuar na rede municipal de escolas, incluindo os Centros  de Educação Infantil.
A seleção terá as seguintes etapas: inscrição, classificação, convocação para autuação de processo eletrônico, envio de documentos digitalizados, conferência/análise de documentos, convocação para escolha de vagas e formalização dos contratos dos profissionais.
De acordo com o edital, não haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência, tendo em vista as peculiaridades no exercício das funções inerentes ao cargo.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de 21 de janeiro de 2024, no site da prefeitura. 
A divulgação parcial da classificação vai ocorrer no dia 22 de janeiro. O resultado final está previsto para ser publicado em 23 de janeiro. A validade do processo seletivo vai até 31 de dezembro de 2024, podendo ser prorrogado por mais um ano, caso haja interesse do município.

Atribuições do cargo

  • Higienização;
  • Acompanhamento de caráter lúdico;
  • Relacionadas ao repouso;
  • Relacionadas à alimentação;
  • Relacionadas à locomoção;
  • Em todas as atividades realizadas com as crianças, incentivando a sua autonomia e pleno desenvolvimento;
  • Priorizar o atendimento à criança, assegurando sua integridade e permanência no âmbito escolar.

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