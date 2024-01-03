Prefeitura da Serra abre processo seletivo para cuidador

Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de cuidadores de estudantes com deficiência. A oferta é de 150 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio completo.

As oportunidades estão distribuídas por dois editais. No primeiro, são 150 postos para trabalhar com carga horária de 30 horas semanais. O salário é de R$ 1.414,28 mais auxílio-alimentação de R$ 650.

O segundo documento é para atuar com carga horária de 40 horas semanais visando à formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 1.885,70, além de auxílio-alimentação de R$ 650.

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 de 8 de janeiro de 2024, no site da prefeitura . A seleção será feita por meio de avaliação de títulos.

Os profissionais irão atuar junto aos alunos acompanhados pela Educação Especial na rede municipal de escolas da Serra, englobando Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs).

O resultado será em 11 de janeiro. Os classificados serão convocados conforme necessidade do fluxo escolar.

Atribuições do cargo

Acompanhar e auxiliar o estudante com deficiência, severamente comprometido no desenvolvimento das atividades rotineiras, cuidando para que ele tenha suas necessidades básicas (fisiológicas e afetivas) satisfeitas, fazendo por ele somente as atividades que ele não consiga fazer de forma autônoma;

Escutar, estar atento às necessidades do estudante;

Auxiliar nos cuidados e hábitos de higiene;

Estimular e ajudar na alimentação e na constituição de hábitos alimentares;

Auxiliar na locomoção de estudantes cadeirantes que não consigam se locomover de forma autônoma;

Realizar mudanças de posição do estudante cadeirante para maior conforto e consequente aproveitamento das atividades escolares;

Comunicar à equipe da escola quaisquer alterações de comportamento do estudante cuidado que possam ser observadas;

Acompanhar os estudantes nas atividades recreativas;