Prefeitura da Serra abre concurso com 271 vagas e salário de R$ 12 mil

VAGAS

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SALÁRIO

Pode chegar a R$ 12,4 mil, somando R$ 4.502,47 do salário base e R$ 7,9 mil de produtividade. Os profissionais também recebem auxílio-alimentação de R$ 800.

CARGOS

Auditor fiscal de atividades urbanas: Sanitária (3)

Auditor fiscal de atividades urbanas: Meio ambiente (3)

Auditor fiscal de atividades urbanas: Proteção e defesa do consumidor (6)

Auditor fiscal de atividades urbanas: Urbanas (12)

Auditor fiscal de atividades urbanas: Obras (12)

Auditor fiscal de atividades urbanas: Transporte (2)

Auditor fiscal de tributos (15)

REQUISITO

Nível superior

TAXA

R$ 100