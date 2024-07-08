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Níveis médio e superior

Prefeitura da Serra abre concurso com 271 vagas e salário de R$ 12 mil

São 53 oportunidades para auditor fiscal, 33 para agente municipal de trânsito e 185 para outras funções; inscrições podem ser feitas até 19 de agosto
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 jul 2024 às 10:51

Publicado em 08 de Julho de 2024 às 10:51

Prefeitura da Serra
Prefeitura da Serra lançou novos editais de concurso Crédito: Ricardo Medeiros
A Prefeitura da Serra vai abrir novo concurso público com 271 vagas para diversos cargos, distribuídos por três editais. São 53 oportunidades para auditor fiscal, 33 para agente municipal de trânsito e 185 para outras funções. A remuneração mensal pode chegar a R$ 12 mil.
Os candidatos devem ficar atentos ao prazo de inscrição, que é diferente de cada edital. O atendimento ocorre no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). 
As provas para os cargos de auditor e agente municipal de trânsito serão aplicadas no dia 22 de setembro, enquanto para os demais no dia 15 de setembro.
O município também está com 375 vagas abertas para profissionais da área da Saúde. O prazo segue até 6 de agosto, no site do Idcap.

Confira os detalhes

VAGAS
271
INSCRIÇÕES
Para os cargos de auditor fiscal e agente municipal de trânsito, as inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 19 de agosto. Já para os demais cargos, o prazo segue até 13 de agosto. O atendimento aos candidatos acontece no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). 
QUEM PODE PEDIR ISENÇÃO
Podem pedir isenção da taxa os seguintes candidatos:
  • Hipossuficiente inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, membros de família de baixa renda;
  • Doador de sangue fidelizado;
  • Doador de medula óssea;
  • Portador de deficiência  
  • Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.
As solicitações podem ser feitas nos dias 9 e 10 de julho.

EDITAL 03/2024

VAGAS
53 

SALÁRIO
Pode chegar a R$ 12,4 mil, somando R$ 4.502,47 do salário base e R$ 7,9 mil de produtividade. Os profissionais também recebem auxílio-alimentação de R$ 800.

CARGOS
Auditor fiscal de atividades urbanas: Sanitária (3)
Auditor fiscal de atividades urbanas: Meio ambiente (3)
Auditor fiscal de atividades urbanas: Proteção e defesa do consumidor (6)
Auditor fiscal de atividades urbanas: Urbanas (12)
Auditor fiscal de atividades urbanas: Obras (12)
Auditor fiscal de atividades urbanas: Transporte (2)
Auditor fiscal de tributos (15)

REQUISITO
Nível superior

TAXA
R$ 100

EDITAL 004/2024

VAGAS
33

SALÁRIO
R$ 8.469, somando R$ 3.376,85 do salário base, R$ 4.725 de produtividade e R$ 368 de escala especial. Os servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 600.

CARGO
Agente municipal de trânsito

REQUISITO
Nível superior

TAXA
R$ 100

EDITAL 05/2024

VAGAS
185

SALÁRIO
Variam de R$ 1.485 a 4.502,47

CARGOS
Agente administrativo (39)
Educador social (6)
Tradutor e intérprete de libras / Língua Portuguesa (2)
Técnico de edificações (2)
Técnico de informática (6)
Técnico em geoprocessamento (1)
Administrador (7)
Analista de geoprocessamento (1)
Arquiteto (11)
Arquivista (1)
Assistente social - 30 horas (5)
Assistente social - 40 horas (5)
Bibliotecário (4)
Biólogo (6)
Cientista social (1)
Contador (6)
Educador físico (10)
Economista (1)
Engenheiro agrônomo (1)
Engenheiro de alimentos (1)
Engenheiro civil (11)
Engenheiro eletricista (2)
Engenheiro ambiental (2)
Engenheiro de segurança do trabalho (1)
Engenheiro cartográfico (1)
Engenheiro de trânsito (1)
Estatístico (1)
Geógrafo (1)
Geólogo (1)
Jornalista (2)
Médico do trabalho (1)
Médico veterinário (3)
Museólogo (1)
Nutricionista (6)
Oceanógrafo (1)
Pedagogo (1)
Psicólogo - 30 horas (5)
Psicólogo - 40 horas (5)
Publicitário (1)
Turismólogo (1)
Terapeuta ocupacional (6)
Auditor público interno: contabilidade (2)
Auditor público interno: Direito (2)
Auditor público interno: Engenharia Civil (1)
Auditor público interno: Tecnologia da Informação (1)
Auditor público interno: Economia (1)
Analista em tecnologia da informação: desenvolvimento (4)
Analista em tecnologia da informação: infraestrutura (1)
Analista em tecnologia da informação: suporte (1)
Analista em tecnologia da informação: segurança (1)
Analista em tecnologia da informação: geoprocessamento (1)

REQUISITO
Níveis médio, técnico e superior

TAXA
R$ 65 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 85 para os demais.

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