Prefeitura da Serra abre concurso com 271 vagas e salário de R$ 12 mil

Confira os detalhes
- Hipossuficiente inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, membros de família de baixa renda;
- Doador de sangue fidelizado;
- Doador de medula óssea;
- Portador de deficiência
- Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.
EDITAL 03/2024
VAGAS
53
SALÁRIO
Pode chegar a R$ 12,4 mil, somando R$ 4.502,47 do salário base e R$ 7,9 mil de produtividade. Os profissionais também recebem auxílio-alimentação de R$ 800.
CARGOS
Auditor fiscal de atividades urbanas: Sanitária (3)
Auditor fiscal de atividades urbanas: Meio ambiente (3)
Auditor fiscal de atividades urbanas: Proteção e defesa do consumidor (6)
Auditor fiscal de atividades urbanas: Urbanas (12)
Auditor fiscal de atividades urbanas: Obras (12)
Auditor fiscal de atividades urbanas: Transporte (2)
Auditor fiscal de tributos (15)
REQUISITO
Nível superior
TAXA
R$ 100
EDITAL 004/2024
VAGAS
33
SALÁRIO
R$ 8.469, somando R$ 3.376,85 do salário base, R$ 4.725 de produtividade e R$ 368 de escala especial. Os servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 600.
CARGO
Agente municipal de trânsito
REQUISITO
Nível superior
TAXA
R$ 100
EDITAL 05/2024
VAGAS
185
SALÁRIO
Variam de R$ 1.485 a 4.502,47
CARGOS
Agente administrativo (39)
Educador social (6)
Tradutor e intérprete de libras / Língua Portuguesa (2)
Técnico de edificações (2)
Técnico de informática (6)
Técnico em geoprocessamento (1)
Administrador (7)
Analista de geoprocessamento (1)
Arquiteto (11)
Arquivista (1)
Assistente social - 30 horas (5)
Assistente social - 40 horas (5)
Bibliotecário (4)
Biólogo (6)
Cientista social (1)
Contador (6)
Educador físico (10)
Economista (1)
Engenheiro agrônomo (1)
Engenheiro de alimentos (1)
Engenheiro civil (11)
Engenheiro eletricista (2)
Engenheiro ambiental (2)
Engenheiro de segurança do trabalho (1)
Engenheiro cartográfico (1)
Engenheiro de trânsito (1)
Estatístico (1)
Geógrafo (1)
Geólogo (1)
Jornalista (2)
Médico do trabalho (1)
Médico veterinário (3)
Museólogo (1)
Nutricionista (6)
Oceanógrafo (1)
Pedagogo (1)
Psicólogo - 30 horas (5)
Psicólogo - 40 horas (5)
Publicitário (1)
Turismólogo (1)
Terapeuta ocupacional (6)
Auditor público interno: contabilidade (2)
Auditor público interno: Direito (2)
Auditor público interno: Engenharia Civil (1)
Auditor público interno: Tecnologia da Informação (1)
Auditor público interno: Economia (1)
Analista em tecnologia da informação: desenvolvimento (4)
Analista em tecnologia da informação: infraestrutura (1)
Analista em tecnologia da informação: suporte (1)
Analista em tecnologia da informação: segurança (1)
Analista em tecnologia da informação: geoprocessamento (1)
REQUISITO
Níveis médio, técnico e superior
TAXA
R$ 65 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 85 para os demais.